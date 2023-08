Repubblica Dominicana-Angola 75-67, Italia agli ottavi anche se perde

(Adnkronos) – La Repubblica Dominicana batte l'Angola per 75-67 nel match della terza giornata del Gruppo A dei Mondiali di basket 2023 e con 3 vittorie si qualifica agli ottavi di finale come prima del girone. L'Italia, che alle 14 italiane affronta le Filippine, non può più arrivare prima nel girone ma si qualificherebbe come seconda in caso di vittoria e anche in caso di sconfitta con uno scarto non superiore agli 11 punti. La Repubblica Dominicana sfrutta i 17 punti di Andres Feliz e i 13 di Carlos Liz. Non brilla Karò-Anthony Towns: il centro dei Minnesota Timberwolves chiude con 8 punti e 2/4 al tiro. La selezione centroamericana prova a scappare (28-13 a metà del secondo periodo) ma l'Angola ricuce il gap fino al 32-37 all'intervallo. L'Angola si appoggia a Silvio De Sousa (19 punti) e Bruno Fernando (13) per ribaltare la situazione nel terzo periodo, che la nazionale africana chiude davanti 50-49. L'equilibrio regna fino a 3'30'' dalla fine del match (65-65) che la Repubblica Dominicana, con una difesa finalmente all'altezza, archivia con un parziale di 12-2. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

