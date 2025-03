Riapertura di Via Po: dopo dodici anni tornano gli autobus ai Parioli e Pinciano

La storica riapertura di Via Po, avvenuta dopo dodici lunghi anni di chiusura per i mezzi pesanti, rappresenta una significante conquista per i residenti e gli utenti del trasporto pubblico nella capitale. Infatti, a partire dal 4 aprile, gli autobus torneranno a percorrere questa importante arteria, interdetta dal 2013 a seguito di un incidente che aveva causato l’apertura di una voragine. Questo evento, avvenuto sotto la giunta dell’ex sindaco Ignazio Marino, aveva mostrato un sottosuolo complesso e problematico, riflettendo la storicità di Roma, ma che ora finalmente ha potuto rivelarsi sicuro.

Via Po può essere riaperta

L’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha dichiarato che la decisione di riapertura è stata supportata da indagini approfondite effettuate dal Campidoglio, che hanno confermato la “adeguata capacità portante della strada”. Questo risultato offre un respiro di sollievo non solo ai pendolari che utilizzano i mezzi pubblici quotidianamente, ma anche ai residenti di un’area che era stata gravemente colpita dall’intensificato traffico divergenziale. Il blocco del transito per gli autobus aveva infatti generato un aumento insostenibile dei tempi di percorrenza e un innalzamento dell’inquinamento acustico e atmosferico nel quadrante dei Parioli e del Pinciano.

La volontà di riaprire la strada è stata ribadita nella mozione presentata nel 2023 dai consiglieri di maggioranza Carla Fermariello, Giovanni Zannola e Claudia Pappatà. Questi rappresentanti del Partito Democratico avevano sollecitato il corretto ripristino della viabilità su Via Po, sottolineando l’urgenza di risolvere i disagi causati dalla chiusura. Secondo loro, il ripristino della percorribilità dell’arteria non solo migliorerà l’efficienza del sistema di trasporto pubblico, ma allevierà anche le problematiche di congestione del traffico in un’area che ha visto crescere le sue problematiche urbanistiche negli ultimi anni.

Le origini della chiusura risalgono quindi a un evento ben preciso: la voragine di otto anni fa, una ferita aperta nel tessuto urbano di Roma, che aveva sconvolto la routine dei residenti e degli utenti dei mezzi pubblici. Gli interventi avviati nel 2015 avrebbero dovuto risolvere il problema, ma a causa della caduta dell’amministrazione di Ignazio Marino, gli sviluppi rimasero privi di consolidamenti. Seguirono poi i commissariamenti da parte di Franco Patrick Tronca e l’amministrazione di Virginia Raggi, durante i quali la situazione rimase bloccata, senza alcuna ufficializzazione dell’intervento di ispezione nel sottosuolo.

Ritorno alla normalità

Con la riapertura di Via Po, ci si aspetta una nuova epoca per le linee Atac, che avevano dovuto deviare attraverso percorsi più complessi e disagevoli. Gli utenti delle linee 83, 92, 63, 223, 360, 80 e H, che negli ultimi anni avevano visto allungarsi i tempi di percorrenza, potranno ora contare su un ritorno alla normale fruibilità della strada. In un contesto di crescente necessità di salvaguardare l’efficienza dei trasporti pubblici, la riapertura di Via Po non rappresenta solo un percorso più breve, ma anche un passo avanti nella promozione di un’infrastruttura pubblica più sostenibile e accessibile.

Con questo annuncio, il Campidoglio mostra il suo impegno costante nel monitorare e mantenere in sicurezza le infrastrutture urbane, pur in un contesto di complessità e attenzioni verso il delicato sottosuolo romano. La ripresa della viabilità su Via Po potrebbe, infine, giungere a segnare un’opportunità di rilancio per l’intera area. Un rinnovato lavoro di integrazione viaria si avvia, ma resta fondamentale continuare a vigilare affinché simili problematiche di sicurezza e accessibilità non riaffiorino in futuro.

