Riaprono le scuole del Lazio, il messaggio dell’Assessore regionale Schiboni

In questi giorni, le scuole di ogni ordine e grado del Lazio riaprono le loro porte, accogliendo migliaia di bambini e ragazzi pronti a intraprendere un nuovo anno scolastico. Con lo zaino pieno di sogni e aspettative, gli studenti si preparano ad affrontare un nuovo viaggio verso la formazione e la conoscenza.

L’assessore regionale del Lazio alla Scuola, Giuseppe Schiboni, ha voluto rivolgere un messaggio di buon augurio a tutti coloro che partecipano a questo percorso educativo, ricordando l’importanza della curiosità e dello spirito critico, valori che la scuola deve coltivare e alimentare.

Schiboni ha sottolineato il ruolo cruciale di docenti e personale scolastico, figure fondamentali per la costruzione delle future generazioni e di cittadini responsabili. Agli insegnanti e a tutto il personale va il suo augurio di buon lavoro, consapevole della delicatezza e della centralità del loro compito educativo.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai genitori, che con emozione e sacrificio accompagnano i loro figli in questo cammino di crescita, soprattutto in un momento storico ed economico complesso come quello attuale.

Per gli studenti, l’augurio dell’assessore è di vivere appieno ogni momento del percorso scolastico, imparando ad affrontare e superare le difficoltà, facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti. Schiboni ha poi ribadito l’impegno della Regione Lazio a supportare le scuole, le famiglie e soprattutto gli studenti più fragili, assicurando che l’istruzione continuerà a essere una priorità.

“La scuola è una meravigliosa avventura da affrontare senza timore, imparando a gestire il vento che si incontra lungo il cammino,” ha dichiarato Schiboni, sottolineando l’importanza di un’educazione che prepari i giovani ad affrontare le sfide del mondo con competenza e coraggio.

Con la riapertura delle scuole, dunque, si rinnova un percorso di crescita e scoperta che coinvolge studenti, insegnanti e famiglie, con l’obiettivo comune di costruire un futuro migliore.