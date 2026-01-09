Ricorso respinto, Alemanno resta in carcere: la Cassazione chiude la partita sulla pena a Rebibbia

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Gianni Alemanno: l’ex sindaco di Roma resta nel carcere di Rebibbia, dove sta scontando la pena residua di 22 mesi (1 anno e 10 mesi) per traffico di influenze illecite, uno dei filoni giudiziari nati dall’inchiesta “Mondo di Mezzo”. La decisione, resa nota il 9 gennaio 2026, conferma l’esito già maturato in sede di sorveglianza e cristallizza un passaggio che, oltre al profilo penale, continua a riverberare sul piano politico e istituzionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ricorso respinto, Alemanno resta in carcere: cosa ha deciso la Cassazione

Il punto tecnico è netto: per i giudici di legittimità l’impugnazione non supera i requisiti richiesti e viene fermata come “inammissibile”. La conseguenza pratica è immediata: nessuna modifica al quadro attuale, nessun rientro in misura alternativa, nessuna riduzione automatica della pena in questa fase. La notizia arriva dopo mesi di attesa e dopo il passaggio che aveva riportato Alemanno in cella nella notte di Capodanno 2025, quando la misura alternativa dei servizi sociali venne interrotta a seguito di contestazioni sulle prescrizioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alemanno resta in carcere a Rebibbia: la revoca dei servizi sociali e la decisione del 28 gennaio 2025

Il precedente decisivo è del 28 gennaio 2025: il Tribunale di Sorveglianza di Roma stabilì che Alemanno dovesse scontare in carcere la pena residua, revocando l’affidamento ai servizi sociali. In quelle ore si discusse anche del mancato riconoscimento di mesi già svolti in affidamento, tema che la difesa indicava come elemento determinante. L’ordinanza di sorveglianza consolidò l’orientamento secondo cui le violazioni contestate risultavano incompatibili con la prosecuzione della misura esterna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Mondo di Mezzo”, Alemanno resta in carcere: il reato rimasto e il percorso processuale

La condanna definitiva a 22 mesi si lega al traffico di influenze illecite, l’accusa rimasta in piedi dopo il ridimensionamento delle contestazioni più gravi nate nel perimetro di “Mondo di Mezzo”. Nel tempo l’impianto accusatorio si è ristretto, ma il procedimento ha lasciato una traccia profonda nel racconto pubblico della Capitale: il tema della permeabilità degli snodi amministrativi, delle relazioni opache, della distanza fra regole e prassi quotidiane. È in questo contesto che la sentenza di primo grado, nelle motivazioni, richiamò la presenza di “zone d’ombra” ritenute idonee a favorire comportamenti distorsivi nell’azione amministrativa.

Politica e detenzione: Alemanno resta in carcere mentre riparte il dibattito su pene e diritti

Sul piano politico Alemanno, oggi 66enne e leader del movimento “Indipendenza!”, negli ultimi anni aveva tentato un rientro nello spazio pubblico anche tramite interventi e prese di posizione a tema pacifista e critica dell’attuale esecutivo. La permanenza a Rebibbia, però, riporta in primo piano un nodo più ampio: la gestione delle misure alternative, il senso della pena, la credibilità dell’affidamento esterno quando vengono contestate violazioni. E, sullo sfondo, il discorso sulle condizioni detentive, tornato nelle cronache anche per denunce e racconti dal carcere su sanità, trasferimenti, permessi e carenze strutturali.

Ricorso respinto, Alemanno resta in carcere: le ipotesi future

La pronuncia della Cassazione chiude la via scelta dalla difesa in questo segmento e rende stabile il quadro: Alemanno resta detenuto per la pena residua indicata dagli atti. Restano sempre, in astratto, gli strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario (istanze e valutazioni legate al comportamento, ai presupposti e alle condizioni richieste), ma il baricentro torna alla sorveglianza e ai tempi della pena, non più al giudizio di legittimità su questo ricorso. Nel frattempo, per Roma e per il Lazio, il caso continua a essere uno specchio: non solo su un ex sindaco, ma sul rapporto fra potere, controlli e fiducia nelle regole.