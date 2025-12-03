Rieti, 100 kg di fuochi d’artificio nascosti nel garage condominiale: arrestato un 60enne

La Polizia di Stato ha arrestato un sessantenne di origini campane residente a Rieti dopo il ritrovamento di un’enorme quantità di materiale pirotecnico detenuto senza alcuna autorizzazione, in condizioni ritenute estremamente pericolose dagli investigatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rieti, Polizia scopre 100 kg di fuochi illegali

L’indagine è scattata nella mattinata di sabato 29 novembre, quando una segnalazione anonima arrivata alla Prefettura ha indicato la possibile presenza di fuochi d’artificio nascosti in un garage condominiale.

La Squadra Mobile, raccolti gli elementi necessari, ha effettuato una perquisizione che ha confermato pienamente i sospetti: nel locale sottostante l'abitazione dell'uomo erano stipati quasi cento chilogrammi di artifici e polveri pirotecniche, alcuni privi di etichettatura e altri confezionati in modo artigianale.

Il materiale era accatastato insieme a solventi, liquidi infiammabili e all’automobile del sospettato, circostanza che ha fatto emergere un rischio serio per l’intero stabile.

Cosa hanno trovato gli agenti nel garage

Gli agenti della Squadra Mobile hanno documentato un quadro considerato fin da subito “altamente pericoloso”. Nel garage condominiale erano presenti cartoni originali accanto a scatole improvvisate, micce di varie lunghezze, inneschi elettrici, rotoli di miccia incendiaria e strumenti utilizzati per confezionare o etichettare i prodotti.

Non solo fuochi pronti all’uso, dunque, ma anche materiale destinato alla produzione, segno di una possibile attività di cessione non autorizzata.

Il peso complessivo della polvere pirotecnica era di 38 chilogrammi, una quantità che supera di molto i limiti consentiti dalla normativa e rappresenta, secondo le verifiche tecniche, un potenziale esplosivo considerevole. La presenza dell'autovettura con motore termico accanto ai fuochi, unita ai liquidi infiammabili, ha aggravato ulteriormente la situazione.

Per valutare correttamente la pericolosità del materiale, la Questura ha richiesto l’intervento dell’Unità Artificieri della Questura di Roma, che ha confermato la presenza di articoli potenzialmente instabili e conservati in modo totalmente incompatibile con qualsiasi standard di sicurezza.

Pene fino a otto anni di reclusione

Il sessantenne è risultato essere dipendente di un’impresa pirotecnica, ma privo di qualunque titolo autorizzativo per detenere materiale esplodente fuori dai luoghi e dalle modalità previste dalla legge. Secondo gli investigatori, la quantità di artifici sequestrati fa ipotizzare un’attività di vendita su cui si stanno concentrando ulteriori approfondimenti.

La Polizia ha sottolineato come il materiale fosse destinato a rappresentare un concreto pericolo anche per minorenni, potenziali acquirenti inconsapevoli dei rischi legati a prodotti non certificati. La detenzione irregolare di esplosivi di questa portata integra un reato che prevede pene fino a otto anni di reclusione, date le modalità di conservazione e la capacità offensiva dei materiali rinvenuti.

Rieti, arsenale pirotecnico in un garage: 60enne nei guai

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto inizialmente i domiciliari. In seguito, il GIP del Tribunale di Rieti ha convalidato l’arresto applicando l’obbligo di dimora nella provincia, la permanenza notturna presso l’abitazione e la presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Tutto il materiale sequestrato è stato trasportato in un deposito specializzato di una ditta pirotecnica della provincia, dove potrà essere custodito in sicurezza.

La Procura valuterà ora le responsabilità dell’uomo, la cui posizione dovrà essere definita nel corso del procedimento penale. Come sempre accade in questa fase, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Il caso rappresenta uno dei sequestri più significativi compiuti a Rieti negli ultimi anni e riafferma l’attenzione della Polizia verso la detenzione e il commercio irregolare di materiale esplodente, fenomeno che aumenta pericolosamente nei mesi che precedono le festività.