Rieti, 48enne si ferma all’alt e schiaffeggia un carabiniere

Un uomo non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia di Carabinieri in un normale posto di controllo, e quando i militari gli hanno chiesto i documenti ha aggredito uno di loro. Era un semplice posto di controllo dove i Carabinieri sono chiamati a svolgere prevalentemente servizi di prevenzione, verificando per esempio i documenti di guida, lo stato della vettura o le condizioni psicofisiche del conducente.

Ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, l’automobilista stava viaggiando in direzione del capoluogo abruzzese, quando ha ottemperato all’ordine di fermarsi imposto dalla paletta dei Carabinieri di Antrodoco, comune in provincia di Rieti, al confine tra il Lazio e l’Abruzzo.

I militari si sono avvicinati alla macchina del 48enne e hanno chiesto i documenti necessari per svolgere un controllo di routine. L’uomo, apparso visibilmente in stato di ebbrezza, all’improvviso, inaspettatamente ha schiaffeggiato e spintonato un militare della pattuglia. Successivamente il conducente è stato ricondotto alla calma. Il carabiniere vittima dell’aggressione ha riportato delle lesioni refertate in sede medico-clinica.

Denuncia

Il 48enne denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rischia la reclusione da sei mesi a cinque anni.

© Riproduzione riservata