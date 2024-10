Rieti a Convegno sulla Riforma Fiscale: un’analisi approfondita guidata dalla Scuola Forense

Il convegno a Rieti si preannuncia come un punto di riferimento per chiunque sia coinvolto nel campo della fiscalità

La Scuola Forense di Rieti si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama fiscale italiano: il Convegno “La Riforma Fiscale”. L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti, si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 15 presso l’Auditorium San Giorgio, nel cuore della città.

Il convegno, moderato dal Consigliere Tesoriere della Scuola Forense di Rieti, l’Avv. Dott.ssa Martina D’Ambrogio, promette di offrire una panoramica completa e articolata sulla recente Riforma Fiscale, considerata una delle più significative nel contesto economico e tributario nazionale. “La Riforma non va considerata solo come un insieme di norme, ma come un vero e proprio percorso che abbraccia tutte le sfaccettature della materia fiscale e tributaria”, afferma l’Avv. Dott.ssa D’Ambrogio, anticipando il contenuto delle discussioni.

Il programma del convegno prevede un’analisi dettagliata delle varie fasi della Riforma, partendo dall’impatto iniziale esercitato dalla Guardia di Finanza, passando per l’operato dell’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento, fino ad arrivare al contenzioso tributario. Questa visione integrata mira a fornire ai partecipanti una comprensione a 360 gradi delle trasformazioni in atto, facilitando la risoluzione di eventuali nodi interpretativi grazie all’expertise dei relatori e delle istituzioni presenti.

Il Direttore della Scuola Forense di Rieti, Avv. Cristian Baiocchi, sottolinea l’importanza dell’evento: “La Riforma ha un obiettivo ambizioso: trasformare il fisco da mero strumento di raccolta delle entrate tributarie a un vero e proprio strumento di politica economica. Questa rivoluzione normativa richiede uno studio approfondito e un dibattito costruttivo, motivo per cui abbiamo deciso di organizzare questo Convegno con il supporto del nostro Direttivo.”

Tra i relatori di spicco confermati per l’evento figurano:

Col. Andrea Alba , Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti.

, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti. Dott. Antonino Iacono , Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rieti.

, Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rieti. Dott. Massimo Lasalvia, Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Rieti.

Ne parleranno anche:

Tenente Marco Neri , Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti.

, Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rieti. Dott. Alessandro Moronti , Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti.

, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti. Avv. Prof.ssa Alessandra Leo, Docente di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Trento e docente presso diverse istituzioni di formazione.

Il Convegno rappresenta un’occasione unica per professionisti, studenti e operatori del settore fiscale di confrontarsi direttamente con esperti e autorità competenti, favorendo un dialogo costruttivo e una maggiore comprensione delle dinamiche in atto. “Vogliamo creare un ambiente di discussione aperto e informato, dove le diverse voci possano contribuire a una migliore interpretazione e applicazione della Riforma”, conclude l’Avv. Dott.ssa D’Ambrogio.

L’evento si preannuncia come un punto di riferimento per chiunque sia coinvolto nel campo della fiscalità, offrendo strumenti e conoscenze indispensabili per affrontare le nuove normative e le opportunità future.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Segreteria della Scuola Forense di Rieti.