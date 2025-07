Rieti, allerta truffe online: è la seconda provincia più colpita in Italia

Rieti sotto assedio digitale

Rieti è diventata, suo malgrado, uno degli epicentri italiani del cybercrime. Con una crescita del 129,7% nelle truffe online tra il 2019 e il 2023, la provincia laziale si piazza al secondo posto nella classifica nazionale per incidenza di reati informatici, subito dietro a territori tradizionalmente più esposti. A rivelarlo è una recente ricerca di Truffa.net, https://www.truffa.net/news/dati/truffe-telematiche-italia-report.html, basata sui dati di ISTAT, Il Sole 24 Ore e Confartigianato, che fotografa un fenomeno in rapida evoluzione e capace di colpire anche aree a bassa densità digitale.

Con 660 denunce ogni 100.000 abitanti, Rieti emerge come un caso particolare in un contesto regionale – quello del Lazio – che già vede Roma al dodicesimo posto (+53,2%) tra le province più colpite. Complessivamente la regione è quinta in Italia, superata solo da Toscana, Piemonte, Lombardia e Veneto. Ma il dato reatino, se rapportato alla popolazione e alla crescita percentuale, è di quelli che impongono una riflessione urgente.

Truffe online: un reato in costante ascesa in Italia

Le truffe telematiche rappresentano oggi il secondo reato più denunciato a livello nazionale, con oltre 300.000 segnalazioni nel 2023 e una crescita del +10,3% rispetto al 2022. Nella mappa del rischio, a fare la parte del leone sono gli schemi di phishing, smishing e vishing, responsabili del 55% dei casi denunciati (più di 160.000 episodi), seguiti dai raggiri legati ai marketplace online che rappresentano il 20% delle segnalazioni (circa 60.000 casi).

A favorire la diffusione di questi reati non è solo la maggiore diffusione della connettività – con oltre il 90% degli italiani online – ma anche la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai cybercriminali. Messaggi fraudolenti, siti web clonati, finti operatori bancari o truffatori che si spacciano per familiari in difficoltà sfruttano la vulnerabilità degli utenti, soprattutto nelle fasce d’età più avanzate.

La capacità dei truffatori di adattarsi

L'età media relativamente alta della popolazione reatina (48,3 anni) è uno degli elementi che contribuiscono alla vulnerabilità. Ma sarebbe un errore pensare che il problema riguardi solo le persone anziane o meno avvezze al digitale. L'analisi di Truffa.net evidenzia la capacità dei criminali informatici di modulare le loro strategie a seconda del tessuto sociale: nei territori meno digitalizzati adottano raggiri semplici e diretti; nelle aree più urbanizzate ricorrono a schemi complessi che simulano in modo credibile servizi bancari o commerciali.

Questo adattamento rende la minaccia particolarmente insidiosa anche per le comunità più piccole come quella di Rieti, dove i legami sociali più stretti possono paradossalmente facilitare il successo di truffe che si spacciano per aiuti “di prossimità”.

Il Lazio

Nonostante il dato allarmante, l'Italia mantiene un buon posizionamento globale sul fronte della sicurezza informatica: il Paese è quinto nel National Cyber Security Index. Questo, però, non basta a frenare un fenomeno che sembra avanzare a ritmo costante e che richiede non solo infrastrutture difensive, ma anche un investimento massiccio in educazione digitale.

La Regione Lazio ha già avviato campagne informative per sensibilizzare i cittadini sui pericoli della rete, ma la sfida resta aperta. Come dimostrano i casi di Rieti e Roma, la lotta alle truffe telematiche richiede un approccio multilivello: prevenzione, repressione, collaborazione tra forze dell'ordine e piattaforme online e, soprattutto, alfabetizzazione informatica capillare.

Come difendersi: i consigli degli esperti

Gli esperti consigliano alcuni comportamenti di base per ridurre il rischio di cadere vittima di una truffa online:

Non cliccare su link sospetti ricevuti via email, SMS o WhatsApp.

ricevuti via email, SMS o WhatsApp. Verificare sempre l’indirizzo del mittente e l’URL dei siti web.

e l’URL dei siti web. Non condividere dati sensibili come codici OTP o password con nessuno, nemmeno con presunti operatori bancari.

come codici OTP o password con nessuno, nemmeno con presunti operatori bancari. Attivare sistemi di autenticazione a due fattori su tutti gli account.

su tutti gli account. Tenere aggiornati software e antivirus su tutti i dispositivi.

Le autorità ricordano inoltre che in caso di sospetto raggiro è fondamentale denunciare subito alle forze dell’ordine e segnalare la truffa sul portale della Polizia Postale.

