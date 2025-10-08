Rieti, arrestato 22enne per violenza sessuale aggravata e spaccio nelle aree periferiche reatine

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Rieti e Napoli ha portato, il 30 settembre scorso, al fermo di un giovane ventiduenne di nazionalità marocchina, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna reatina. Il provvedimento è stato convalidato il 6 ottobre dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Secondigliano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’uomo – incensurato, sbarcato a Lampedusa nel 2022 e richiedente protezione internazionale – era ricercato dalla Squadra Mobile di Rieti per fatti risalenti allo scorso aprile. In quella circostanza, una trentenne reatina sarebbe stata aggredita, minacciata con un machete e violentata nei boschi della periferia del capoluogo, dove si era recata per acquistare stupefacenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La dinamica della violenza nei boschi di Rieti

La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva raggiunto di notte un’area boschiva frequentata da spacciatori abituali per acquistare droga dal suo fornitore di fiducia. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, l’avrebbe aggredita con calci e pugni, utilizzando anche l’impugnatura di un machete per colpirla e costringerla a subire la violenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo l’aggressione, lo straniero l’avrebbe accusata di aver favorito l’arresto di un connazionale, attivo anch’egli nello spaccio nei boschi reatini. La donna, ferita e sotto shock, aveva richiesto l’intervento dei sanitari del pronto soccorso. In seguito, aveva riconosciuto il suo aggressore tramite un confronto fotografico negli uffici della Squadra Mobile.

Le indagini della Polizia

L’episodio aveva immediatamente attivato le procedure del cosiddetto “codice rosso”, che garantisce priorità e celerità agli interventi in casi di violenza di genere. La denuncia della vittima aveva permesso di delineare un quadro indiziario preciso: il ventiduenne risultava coinvolto non solo per violenza sessuale aggravata, ma anche per lesioni, porto di armi, intralcio alla giustizia e spaccio di stupefacenti.

Decisivo per il suo rintraccio l’alert generato dal sistema “Alloggiati Web”, la piattaforma che registra le presenze negli alberghi. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Questura di Napoli, dove una volante del Commissariato “Vasto Arenaccia” ha individuato il giovane in un hotel della zona.

La reazione delle famiglie e della comunità reatina

La notizia ha suscitato forte inquietudine a Rieti, dove la vicenda è stata percepita come un campanello d’allarme rispetto al fenomeno dello spaccio nei boschi cittadini, già da tempo al centro di segnalazioni e denunce da parte dei residenti. Le famiglie chiedono maggiori controlli e interventi più incisivi, sottolineando i rischi per la sicurezza e la vivibilità delle aree periferiche.

In città si è riacceso il dibattito sulla gestione dei richiedenti asilo e sulla necessità di rafforzare le misure di integrazione e prevenzione. Molti sottolineano come la condizione di clandestinità, marginalità sociale e coinvolgimento nello spaccio finisca per generare situazioni di degrado difficili da contenere.

Il ruolo delle istituzioni

La Questura di Rieti ha evidenziato la rapidità con cui sono state attivate le procedure d’indagine e il coordinamento con le forze dell’ordine di Napoli. Le istituzioni locali hanno espresso vicinanza alla vittima e ribadito l’impegno a contrastare ogni forma di violenza di genere.

Dal canto suo, la Procura della Repubblica di Rieti ha confermato che l’uomo è ora indagato per diversi reati e che sarà il procedimento penale a stabilirne le responsabilità. Fino a una sentenza definitiva, il giovane resta da considerarsi non colpevole, in linea con i principi di presunzione d’innocenza.

Il caso mette in luce due emergenze parallele: da un lato, la gravità delle violenze di genere e la necessità di tutelare le vittime con strumenti rapidi ed efficaci; dall’altro, il nodo dello spaccio nelle aree periferiche di Rieti, fenomeno radicato che attira consumatori e piccoli criminali, creando situazioni di insicurezza diffusa.

La vicenda sollecita una riflessione più ampia: non solo repressione, ma anche prevenzione e politiche sociali capaci di ridurre marginalità ed esclusione. Un terreno complesso, che richiede la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità.