Rieti, arrestato per maltrattamenti e stalking verso la moglie: scatta il “Codice Rosso” e il divieto di avvicinamento

Cinque anni di violenze e controllo, mai denunciati per paura di ritorsioni, fino all’episodio che ha fatto scattare l’intervento immediato della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi la Questura di Rieti ha eseguito un arresto differito nei confronti di un trentaseienne reatino, accusato di maltrattamenti contro familiari conviventi, atti persecutori, percosse e minacce ai danni della moglie.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria e, in sede di convalida, il giudice ha disposto una misura cautelare con prescrizioni stringenti.

Rieti, arrestato per “Codice Rosso”: cosa ha portato all’intervento della Polizia

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la donna avrebbe subito per anni violenze fisiche e psicologiche, oltre a comportamenti persecutori descritti come “strategie di controllo” e scenate di gelosia. Un contesto che, riferisce la nota, non era mai sfociato in una denuncia formale proprio per il timore di conseguenze.

La svolta è arrivata nelle 48 ore che hanno preceduto l’arresto. Di fronte all’ennesimo episodio, la vittima ha chiesto aiuto per poter rientrare nella propria abitazione in sicurezza. Il marito, stando a quanto segnalato, si sarebbe nascosto in strada, al buio, vicino all’autovettura della donna, con l’intento di aggredirla. A quel punto è stato richiesto l’intervento delle pattuglie.

Rieti, arrestato per maltrattamenti e stalking: l’arresto differito e le prove raccolte

Applicando le norme del cosiddetto Codice Rosso, gli agenti hanno avviato gli accertamenti urgenti, raccogliendo elementi ritenuti utili a delineare “inequivocabilmente” condotte violente e persecutorie. Sulla base di quanto emerso, la Polizia di Stato ha proceduto con l’arresto e ha affidato l’uomo alla locale Autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere delle contestazioni.

L'arresto differito, previsto in specifiche ipotesi di reati legati alla violenza domestica e di genere, consente di intervenire anche non contestualmente al fatto, quando la valutazione degli elementi raccolti e dei rischi per la vittima rende necessario un provvedimento immediato, con l'obiettivo di interrompere la spirale di condotte e proteggere chi denuncia.

Rieti, arrestato per violenza in famiglia: la misura cautelare e la distanza di 500 metri

In sede di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento, con l'obbligo di mantenere una distanza di 500 metri dalla vittima. È stato inoltre imposto il divieto di comunicare con la donna "con ogni mezzo", una prescrizione che mira a evitare contatti diretti e indiretti, comprese telefonate, messaggi e contatti via social.

Sono misure che, nei casi di maltrattamenti e atti persecutori, hanno un valore immediato: ridurre il rischio di nuove condotte, impedire pressioni e intimidazioni, consentire alla vittima di recuperare margini minimi di normalità nella vita quotidiana.

Rieti, arrestato per “Codice Rosso”: tutela della vittima e garanzie del procedimento

Il caso richiama l’attenzione sul ruolo delle segnalazioni e sull’importanza di chiedere aiuto al primo segnale di pericolo, anche quando la denuncia appare difficile o quando la paura paralizza. Allo stesso tempo, la stessa comunicazione ufficiale ricorda un principio fondamentale: nel procedimento penale avviato, l’eventuale responsabilità dell’indagato sarà accertata dal giudice.

Intanto, il provvedimento cautelare rappresenta la linea di protezione immediata disposta dopo l’intervento della Polizia: un perimetro di distanza e divieti pensato per interrompere contatti e pressioni, mentre l’inchiesta prosegue e la giustizia fa il suo corso.