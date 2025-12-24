Rieti, Capodanno “senza botto”: maxi sequestro della GDF di fuochi illegali, oltre 2 tonnellate di esplosivo

Un Capodanno che, almeno per una parte del Reatino, rischiava di trasformarsi in un bollettino di pronto soccorso. La Guardia di Finanza di Rieti, nel corso di controlli economici del territorio rafforzati in vista delle festività, ha sequestrato decine di migliaia di fuochi d’artificio illegali per un peso complessivo superiore a due tonnellate, con circa 300 chili di esplosivo netto, oltre a materiale esplodente artigianale.

Un quarantenne italiano è stato arrestato con l’accusa di detenzione, fabbricazione, commercio abusivo e omessa denuncia di prodotti esplosivi; l’uomo è stato poi rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del procedimento. La vicenda è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Rieti, Capodanno “senza botto” e i controlli della Finanza: come nasce il sequestro record

A portare i finanzieri sulla pista giusta è stata l’attività del Nucleo Mobile del Gruppo di Rieti, impegnato in pattugliamenti mirati nel settore nord della provincia proprio per intercettare il mercato parallelo degli articoli pirotecnici non autorizzati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Durante un controllo, i militari hanno fermato un uomo che, in base a riscontri investigativi già raccolti, sarebbe stato collegato alla detenzione di fuochi d’artificio senza le prescritte autorizzazioni. Da quel momento è scattata una perquisizione domiciliare accurata, con un esito che ha superato ogni previsione.

Rieti, Capodanno “senza botto”: il magazzino diviso in “negozio” e deposito, con bombe carta e razzi

All’interno di un magazzino adiacente all’abitazione, secondo quanto riferito, è stato scoperto un vero e proprio arsenale. Una parte del locale era stata trasformata in un punto vendita abusivo: scaffalature metalliche, esposizione ordinata, assortimento ampio. In vetrina, per così dire, c’erano fontane, batterie, coni, razzi, bengala e anche manufatti più pericolosi, come le bombe carta.

L’altra area era destinata al deposito, con scatoloni colmi di merce identica, pronta a essere smistata o venduta.

Il quadro si è aggravato quando i militari hanno rinvenuto prodotti esplosivi realizzati artigianalmente e “non classificati”, privi di etichettature, indicazioni di composizione e istruzioni d’uso. Una circostanza che, oltre alla violazione delle regole, rende impossibile valutare con immediatezza la reale potenza dei manufatti e il loro livello di instabilità.

Rieti, Capodanno “senza botto” e gli ordigni artigianali: polveri e micce nello stesso locale

Nel medesimo ambiente sono stati trovati anche materiali sensibili: un fusto metallico e un sacco di plastica con polvere di alluminio, un ulteriore sacco contenente perclorato di sodio, numerosi rotoli di miccia incendiaria e vario materiale utile al confezionamento di artifici pirotecnici.

Un insieme che, conservato in luoghi non idonei e senza le cautele previste, moltiplica il rischio di inneschi accidentali e può trasformare un magazzino in una trappola, con conseguenze potenzialmente devastanti per persone e strutture.

Altro materiale sarebbe stato rinvenuto anche all’interno del furgone di proprietà del soggetto controllato, confermando, secondo gli investigatori, l’ipotesi di un sistema di movimentazione e consegna già attivo.

Rieti, Capodanno “senza botto”: perché i fuochi illegali sono un pericolo reale per persone, case e animali

Dietro questo mercato spesso c’è un movente semplice: l’incasso rapido. Il periodo che precede Natale e fine anno, con la domanda che cresce, alimenta l’idea di un guadagno facile e di un rischio “gestibile”. È una percezione fuorviante.

Molti fuochi illegali hanno un potenziale elevato, possono provocare lesioni gravissime, incendi, danni strutturali e, nei casi peggiori, esiti fatali. In aree abitate, con strade e palazzi ravvicinati, la pericolosità aumenta ancora. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A pagare, poi, non sono solo le persone: i botti hanno effetti pesanti sugli animali domestici e sulla fauna, con fughe, stress acuto e incidenti. È un impatto che ogni anno riapre lo stesso tema: sicurezza pubblica e convivenza urbana non possono dipendere da ordigni assemblati senza garanzie e custoditi in spazi improvvisati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rieti, Capodanno “senza botto”: indagini sulla provenienza e sul canale di vendita

La Guardia di Finanza ha sequestrato e messo in sicurezza tutto il materiale con l’ausilio di personale specializzato. Ora gli accertamenti proseguono per chiarire provenienza degli articoli e origine degli ordigni artigianali, il punto più delicato dell’intera vicenda.

L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, rientra nell’impegno costante di controllo del territorio con un obiettivo che, in questi giorni, diventa prioritario: impedire che la festa si trasformi in emergenza e ridurre il rischio che prodotti illegali finiscano in circolazione proprio quando le città si riempiono di persone.