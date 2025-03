Rieti, furto di pacchi Amazon a Passo Corese: denunciati due uomini e il trasportatore infedele

Nei giorni scorsi, un’importante operazione da parte degli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese – frazione del Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti – ha portato alla denuncia di tre persone, accusate di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di merce rubata, del valore di circa 4.000 euro, destinata a un centro di smistamento Amazon a Roma.

Gli agenti, impegnati nei servizi di controllo del territorio nella frazione di Passo Corese, hanno fermato un’autovettura sospetta in transito sulla S.S. 4 Salaria. A bordo del veicolo si trovavano due cittadini di origine slava, che trasportavano numerosi pacchi contenenti prodotti tecnologici e informatici, tra cui notebook, robot aspirapolvere e mixer audio. Tutti i pacchi erano confezionati con il logo di Amazon, ma la loro provenienza appariva incerta.

Subito dopo il controllo, gli agenti hanno allertato i responsabili della sicurezza di Amazon. Grazie all’ausilio dei sistemi di geo-localizzazione e monitoraggio delle spedizioni, è emerso che la merce, destinata inizialmente a un centro di smistamento romano, era stata prelevata da un autotrasportatore autorizzato, il cui mezzo avrebbe dovuto ancora trasportare i pacchi. Questo ha confermato la natura illecita del trasporto e ha portato alla denuncia degli occupanti dell’autovettura e dell’autotrasportatore incaricato della spedizione.

L’operazione ha evidenziato come i sistemi di tracciamento e sicurezza messi in atto dalle grandi aziende possano essere determinanti nell’individuare atti illeciti e prevenire danni economici. I tre denunciati, un uomo di 31 anni, uno di 33 e uno di 48 anni, sono stati accusati in concorso di furto aggravato. Il caso è ora sotto l’attenzione della Autorità Giudiziaria, che dovrà accertare la responsabilità penale dei coinvolti.

Il furto di pacchi, purtroppo, è un fenomeno che si sta diffondendo, con molte persone pronte a sfruttare la crescente domanda di acquisti online per commettere crimini. La denuncia di questi tre individui rappresenta solo un esempio di come le forze dell’ordine siano sempre più attente nel contrastare tale fenomeno, cercando di garantire sicurezza anche nelle fasi più delicate del trasporto e della distribuzione delle merci.

In attesa di ulteriori sviluppi, il caso rimane sotto indagine, con l’autorità giudiziaria che dovrà ora stabilire se ci siano altre persone coinvolte o se la rete di furti fosse più ampia di quanto inizialmente accertato. La vicenda solleva anche interrogativi sulla sicurezza delle spedizioni e sulla necessità di potenziare ulteriormente i sistemi di controllo, soprattutto nelle fasi di transito dei pacchi, per tutelare sia le aziende che i consumatori finali.

