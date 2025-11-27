Rieti, locale centro storico chiuso: serviva cocktail contenenti superalcolici a minorenni

La Questura di Rieti ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un locale del centro storico dopo aver accertato la vendita di cocktail alcolici a otto minorenni. Il provvedimento, firmato dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, arriva al termine di un controllo straordinario volto a contrastare situazioni che possono mettere a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei giovani che frequentano la zona, soprattutto nei fine settimana.

Gli accertamenti hanno portato alla sanzione amministrativa per la vendita di alcolici a tre sedicenni e alla denuncia del titolare per aver somministrato bevande alcoliche a cinque quindicenni.

Rieti, minori e superalcolici: sospesa licenza di un locale al centro

Il controllo effettuato sabato 22 novembre rientra in un piano più ampio volto a monitorare i locali maggiormente frequentati dai ragazzi. Da tempo gli agenti avevano registrato un afflusso significativo di giovani, spesso minorenni, diretti nello specifico esercizio per consumare bevande alcoliche durante le ore più affollate della serata.

Le segnalazioni arrivate negli ultimi mesi e l’aumento degli interventi della Polizia avevano già evidenziato una situazione poco lineare. La decisione di procedere con un’ispezione accurata è maturata per evitare un peggioramento del contesto, caratterizzato da disordini notturni e comportamenti pericolosi.

Rieti, sospensione della licenza: cosa ha scoperto la Polizia

La Divisione di Polizia Amministrativa ha svolto un’attività di osservazione sia all’ingresso sia all’interno del locale, monitorando gli avventori e i comportamenti del personale addetto alla vendita. In breve tempo, gli agenti hanno individuato otto giovanissimi con in mano cocktail contenenti superalcolici. Tutti sono risultati minorenni: tre sedicenni e cinque quindicenni.

La conferma è arrivata direttamente dai ragazzi, che hanno dichiarato di aver acquistato le bevande senza che fosse stata richiesta loro l’età né un documento. Un elemento che ha pesato molto nel fascicolo istruito dalla Questura. Gli agenti hanno quindi identificato i giovani e ricostruito la dinamica della somministrazione.

Rieti, sospensione della licenza: sanzioni e denuncia per il titolare

Sulla base degli accertamenti, il titolare è stato sanzionato per la somministrazione di alcolici ai tre sedicenni. Diverso il caso degli altri cinque giovani, tutti quindicenni: in questo episodio la normativa prevede conseguenze penali. Il titolare è stato infatti denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

La sua eventuale responsabilità, come precisato dalla Questura, verrà valutata dal giudice nell’ambito del procedimento avviato. La vendita di alcol a minori rappresenta una violazione che la legge considera particolarmente grave, soprattutto quando interessa giovanissimi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rieti, sospensione della licenza: precedenti interventi e problemi già segnalati

Il provvedimento non nasce come episodio isolato. Già nei mesi precedenti le pattuglie avevano effettuato diversi interventi a causa di situazioni degenerative sviluppatesi nei pressi del locale. Ragazzi in evidente stato di alterazione per consumo eccessivo di alcol, rumorosità prolungata fino a tarda notte e comportamenti violenti avevano richiesto l'intervento della Polizia.

In novembre le Volanti sono dovute intervenire almeno quattro volte per episodi legati a liti e aggressioni, alcuni dei quali considerati particolarmente seri. Questo bagaglio di precedenti ha inciso molto nella valutazione finale, contribuendo alla decisione di applicare la misura di sospensione prevista dal T.U.L.P.S.

Rieti, sospensione della licenza: la decisione finale del Questore

Valutati gli elementi raccolti, il Questore ha firmato il decreto di sospensione amministrativa della licenza per una durata di 15 giorni. Gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa hanno notificato il provvedimento al titolare e provveduto a chiudere l’attività apponendo i sigilli.

È stato esposto anche il cartello che indica la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico. La finalità del provvedimento è impedire il protrarsi di una situazione considerata rischiosa per l’ordine pubblico e tutelare i minorenni che frequentano la zona, evitando che pratiche simili si ripetano.

Rieti, sospensione della licenza: prossimi passi e controlli futuri

Il locale dovrà restare chiuso per due settimane durante le quali la Questura continuerà a monitorare il centro storico per verificare eventuali effetti positivi sulla vivibilità dell’area e sul comportamento dei più giovani.

La Polizia ha annunciato nuovi controlli in altri esercizi pubblici, con l’obiettivo di prevenire comportamenti simili e garantire maggiore sicurezza nelle zone maggiormente frequentate dai ragazzi. Gli accertamenti proseguiranno anche per verificare il rispetto delle norme da parte degli esercenti e individuare eventuali situazioni irregolari.