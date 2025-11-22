Rieti, rissa in piazza Cavour: convalidati gli arresti dei quattro stranieri coinvolti

La rissa avvenuta nel cuore di Rieti lo scorso 9 novembre ha portato a una rapida risposta delle autorità e alla convalida degli arresti per i quattro uomini coinvolti. Il GIP del Tribunale di Rieti ha confermato i provvedimenti eseguiti dalla Polizia di Stato nei confronti di tre cittadini peruviani e di un diciottenne guineano, fermati dopo un episodio particolarmente violento avvenuto in piazza Cavour.

Gli elementi raccolti dagli investigatori, comprese le immagini delle telecamere, hanno contribuito a delineare la dinamica della rissa e a consentire l'adozione delle prime misure cautelari.

Rissa a Rieti: il giudice conferma i quattro arresti

Secondo quanto accertato dalla Squadra Volante intervenuta sul posto, la rissa sarebbe nata nelle fasi finali di una festa di compleanno organizzata da alcuni cittadini peruviani. Le testimonianze raccolte indicano un momento concitato in cui il giovane guineano, visibilmente ubriaco, avrebbe insistito per ottenere altra birra e poi avrebbe molestato una donna presente ai festeggiamenti.

Il gesto avrebbe provocato una reazione immediata dei suoi familiari, dando il via a un violento scontro che si è rapidamente spostato sulla piazza. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato bottiglie lanciate, frammenti di vetro sparsi e alcune sedie danneggiate. Anche un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze mostrava il parabrezza infranto.

Rissa a Rieti: bottiglie lanciate e arredi danneggiati

L’arrivo tempestivo degli agenti della Squadra Volante ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Nonostante lo stato di agitazione dei presenti, i poliziotti sono riusciti a bloccare i partecipanti e a ricostruire le fasi essenziali dell’episodio grazie a testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza comunale.

Le immagini mostrano bottiglie di vetro utilizzate come oggetti contundenti e movimenti concitati lungo la piazza. Gli investigatori hanno inoltre constatato la presenza di danni a strutture delle attività commerciali e a un veicolo parcheggiato. Gli elementi acquisiti hanno portato alla contestazione del reato di rissa aggravata nei confronti dei quattro uomini.

Quattro arresti convalidati dopo la rissa nata durante una festa di compleanno

Il GIP del Tribunale ha convalidato gli arresti effettuati dalla Polizia, applicando per uno dei cittadini peruviani e per il giovane guineano la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria. Per gli altri due indagati, al momento, non sono state disposte ulteriori misure.

La valutazione del giudice si è basata sugli elementi raccolti nelle prime ore successive all’episodio, ritenuti idonei a confermare il quadro accusatorio. La decisione rappresenta un passaggio che delinea le prime conseguenze per i coinvolti, senza pregiudicare gli sviluppi futuri.

Rieti, notte di caos in piazza Cavour: arresti confermati dal GIP

L’episodio ha richiamato l’attenzione sulla vivibilità del centro storico e sulla gestione degli spazi pubblici nelle ore serali. Secondo alcuni esercenti, le sedute danneggiate e i resti di bottiglie rinvenuti al mattino successivo mostrano come la violenza esplosa quella notte abbia avuto effetti visibili anche sull’ambiente circostante.

I cittadini che frequentano abitualmente la zona hanno espresso la necessità di una presenza costante delle forze dell’ordine per limitare comportamenti che possano generare situazioni simili. La Questura ha sottolineato l’importanza dei servizi di controllo del territorio e il ruolo delle telecamere, preziose per la ricostruzione degli eventi.

Rissa a Rieti: Il giudice conferma gli arresti e le prime misure cautelari

Il procedimento penale nei confronti dei quattro uomini è ora nella fase iniziale. Come previsto dal nostro ordinamento, la responsabilità penale potrà essere accertata solo da una sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire con maggiore precisione il comportamento dei singoli partecipanti e valutare eventuali ulteriori contestazioni.