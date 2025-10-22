Rieti, scontri dopo Real Sebastiani–Pistoia: DASPO per 9 ultras reatini dopo la morte dell’autista del pullman

L’eco dei tragici fatti avvenuti al termine della partita di basket tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000 continua a scuotere il mondo sportivo e l’opinione pubblica. Dopo le violenze che hanno portato alla morte dell’autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite, il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha firmato nove provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di ultras reatini ritenuti coinvolti negli episodi di disordine.

Le misure, emesse a seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, colpiscono sia chi ha avuto un ruolo diretto nei disordini, sia chi ha violato prescrizioni già in atto. Una risposta dura, che mira a raffreddare il clima attorno a una vicenda segnata da violenza e dolore.

DASPO a Rieti: i provvedimenti dopo i disordini post Real Sebastiani–Pistoia

Complessivamente, i provvedimenti notificati sono stati nove. Otto tifosi reatini dovranno rispettare un divieto di cinque anni, mentre un nono supporter, già colpito in passato da un analogo provvedimento, ha visto inasprire la misura fino a otto anni. Un segnale chiaro da parte delle autorità, che intendono evitare nuove degenerazioni nei contesti sportivi.

Il Questore Fiocco ha sottolineato come i provvedimenti non siano solo una risposta agli episodi violenti, ma anche un passo necessario per garantire sicurezza e legalità nei luoghi dello sport. Ai tre fermati nell’ambito delle indagini sull’omicidio dell’autista, invece, il procedimento amministrativo per il DASPO sarà notificato direttamente in carcere.

Una tragedia che ha colpito l’intero mondo sportivo

Il bilancio della serata di violenza non si riduce solo alle denunce e ai provvedimenti disciplinari: resta infatti la drammatica morte dell’autista del pullman della tifoseria ospite, episodio che ha suscitato profonda indignazione e dolore. La vittima, colpita durante i disordini, rappresenta l’emblema di come l’odio ultras possa travolgere chi nulla ha a che fare con rivalità sportive e logiche di curva.

La vicenda ha scosso non solo le due società coinvolte ma anche la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha espresso cordoglio alla famiglia e condanna netta degli episodi di violenza. Diversi club e istituzioni hanno ribadito l'urgenza di isolare i facinorosi per restituire allo sport il suo significato originario: aggregazione, passione e rispetto.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la gestione della sicurezza

Il lavoro della Polizia di Stato e degli uomini impegnati nei servizi di ordine pubblico è stato determinante per ricostruire i fatti e individuare i responsabili. Le indagini hanno consentito di raccogliere prove e testimonianze che hanno portato all’emissione dei DASPO.

Secondo quanto emerso, la gestione della sicurezza resterà una priorità nei prossimi eventi sportivi a Rieti, con un rafforzamento dei controlli e delle misure preventive. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire che episodi simili non abbiano a ripetersi, proteggendo tifosi e cittadini.

Le reazioni della città e delle istituzioni

A Rieti, la notizia ha provocato reazioni contrastanti. Se da un lato c'è chi plaude alla fermezza delle autorità, dall'altro emergono anche preoccupazioni per il clima che si respira attorno alle partite. Molti cittadini hanno sottolineato la necessità di non criminalizzare l'intera tifoseria, distinguendo tra chi vive lo sport con passione e chi, invece, lo trasforma in terreno di scontro.

Le istituzioni locali hanno espresso solidarietà alla famiglia dell’autista e ribadito l’importanza di collaborare con le forze dell’ordine per riportare serenità negli impianti sportivi. La vicenda diventa così occasione di riflessione sul rapporto tra sport, tifo e violenza.

Cosa significa il DASPO e quali sono le conseguenze

Il DASPO rappresenta uno strumento previsto dalla legge per impedire l’accesso agli stadi e ai palazzetti a chi si rende protagonista di atti violenti o pericolosi. Non si tratta di un semplice divieto formale: la violazione del provvedimento comporta conseguenze penali e può aggravare la posizione dei soggetti già attenzionati.

Nel caso di Rieti, il fatto che un tifoso fosse già destinatario di un DASPO e abbia ricevuto un ulteriore divieto di otto anni evidenzia la determinazione delle autorità a colpire chi persevera in comportamenti illeciti. Una misura che, seppur restrittiva, punta a proteggere l’interesse collettivo e la sicurezza dei cittadini.

Uno spartiacque per il basket e lo sport italiano

La morte dell’autista e i successivi provvedimenti rappresentano uno spartiacque per il basket italiano. Mai come ora diventa evidente quanto sia urgente un impegno comune tra società sportive, tifoserie sane, istituzioni e forze dell’ordine per isolare la frangia violenta del tifo organizzato.

Solo così lo sport potrà tornare a essere vissuto per quello che è: una festa, un’occasione di condivisione e non un campo di battaglia. La speranza è che il sacrificio, seppur involontario e ingiusto, di chi ha perso la vita non resti vano, ma serva da monito per costruire un futuro diverso.