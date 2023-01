Rieti, Terminillo senza neve: impianti sciistici in grave difficoltà

Scenario surreale sul massicio del Terminillo, dove ancora oggi, 3 gennaio 2023, non è caduto un solo fiocco di neve. Temperature record quasi primaverili stanno mettendo in seria difficoltà gli impianti sciistici anche se i visitatori non mancano, il panorama è meraviglioso anche senza la soffice coperta bianca, assicurano turisti e camminatori.

Terminillo senza neve, effetto di un anno di caldo record

La montagna di Roma segna quindi un bilancio positivo nonostante la mancanza del manto candido, dopo i due anni di pandemia e restrizioni, e gli operatori sciistici si dicono preoccupati ma tuttavia fiduciosi.

Il 2022 è infatti l’anno più caldo mai registrato da termometro umano e questo vale anche per la località sciistica da sempre meta dei romani.

Questa estate a Rieti è stato disposto il livello di allerta 3, valore massimo, con le temperature che si sono avvicinate ai 38-40 gradi.

