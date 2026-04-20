Rieti, truffa del falso dipendente bancario: denunciato 26enne dopo un bonifico da 50mila euro

A Rieti è bastata una telefonata ben costruita, con il tono rassicurante di chi finge di sapere tutto, per mettere in pericolo i risparmi di una vita. Un pensionato del posto è finito nel mirino di un giovane che si sarebbe presentato come dipendente di banca, prospettando un allarme informatico sul conto corrente e convincendo la vittima a installare sullo smartphone un’applicazione indicata come strumento di protezione.

In realtà, secondo quanto ricostruito, quel passaggio ha aperto la strada a un bonifico di circa 50mila euro verso un conto riconducibile al presunto autore. Il trasferimento, per fortuna, è stato bloccato in tempo e i Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato un 26enne di origini campane per tentata truffa aggravata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La truffa bancaria messa in scena con un falso allarme sul conto

Il meccanismo, ancora una volta, punta tutto sulla paura. La vittima sarebbe stata raggiunta da una chiamata nella quale il sedicente operatore ha parlato di presunti attacchi hacker e della necessità di agire subito per mettere al sicuro il conto. È uno schema che colpisce perché usa parole familiari, termini tecnici detti con sicurezza e soprattutto la fretta, che spesso impedisce di ragionare con lucidità.

Nel caso reatino, l’anziano avrebbe seguito le indicazioni ricevute al telefono, scaricando un’app presentata come antivirus. Quel software, invece, avrebbe consentito il controllo remoto del dispositivo, dando modo al truffatore di disporre l’operazione bancaria non autorizzata.

Non è solo il tentativo di portare via una somma molto alta a colpire, ma anche la qualità dell’inganno. Chi agisce in questo modo non punta soltanto a rubare denaro: prova prima a conquistare fiducia, si inserisce in una quotidianità digitale che per molti utenti resta poco leggibile e sfrutta quel margine di incertezza che si crea quando si parla di sicurezza online, credenziali, bonifici urgenti e protezione del conto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Proprio per questo casi del genere riescono a essere insidiosi anche quando la richiesta, a mente fredda, apparirebbe assurda.

Il bonifico verso il conto del presunto autore e il blocco in extremis

L’elemento decisivo della vicenda è stato un momento di dubbio. Quando qualcosa non lo ha convinto fino in fondo, il pensionato ha verificato subito ciò che stava accadendo e si è accorto del bonifico disposto senza autorizzazione. A quel punto ha contattato immediatamente la banca, riuscendo a fermare il trasferimento prima della contabilizzazione definitiva. È un dettaglio che cambia il peso dell’intera storia: senza quella reazione rapida, il danno economico sarebbe stato enorme e forse irreversibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questo passaggio racconta bene quanto, in vicende simili, pochi minuti possano fare la differenza. La velocità con cui si avvisano l’istituto di credito e le forze dell’ordine diventa il vero argine. Chi subisce un raggiro di questo tipo spesso prova vergogna, tende a esitare, teme di essere stato ingenuo. In realtà il primo gesto utile è proprio rompere quel silenzio e chiedere subito assistenza. Nel caso di Rieti, la prontezza della vittima ha impedito che quasi 50mila euro uscissero davvero dalla sua disponibilità.

L’indagine dei Carabinieri di Rieti e la denuncia del 26enne

Dopo la segnalazione dell’anziano, i militari hanno avviato gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire il percorso dell’operazione e di risalire, secondo l’impianto investigativo, all’identità del presunto responsabile. L’attività della Stazione di Rieti si è concentrata su verifiche tecniche e analisi dei flussi telematici, fino alla denuncia all’Autorità giudiziaria di un 26enne di origini campane.

C’è un aspetto che merita attenzione anche sul piano pubblico. Truffe come questa non nascono da improvvisazione, ma da una conoscenza sempre più precisa delle abitudini digitali delle persone. Il telefono non è più soltanto un mezzo di contatto: è la chiave di accesso al conto, ai codici, ai messaggi della banca, ai sistemi di autenticazione.

Quando un malintenzionato riesce a prenderne il controllo da remoto, il furto non passa più da forzature visibili, ma da comandi impartiti a distanza, spesso mentre la vittima pensa di star facendo la cosa giusta.

L’allarme per gli anziani e i segnali da non ignorare

La vicenda di Rieti rilancia un allarme che riguarda soprattutto gli anziani, ma non solo loro. A essere colpite sono spesso persone abituate a fidarsi di una voce cortese, di un linguaggio professionale, di un’urgenza che sembra plausibile. Il falso dipendente bancario chiama, spiega che c’è un problema grave, offre una via immediata e chiede un’azione semplice: installare un’app, comunicare un codice, autorizzare un passaggio. Tutto appare costruito per non lasciare spazio al ragionamento.

Ed è qui che serve una regola netta, facile da ricordare. Le banche non chiedono per telefono di installare applicazioni, non invitano a spostare soldi con bonifici urgenti per “metterli al sicuro”, non domandano credenziali o codici di accesso. L’Arma dei Carabinieri ha rinnovato infatti l’invito alla massima prudenza, sollecitando i cittadini a contattare il 112 o la Stazione più vicina in presenza di qualsiasi sospetto.

La tentata truffa sventata a Rieti come avvertimento per tutti

Questa storia finisce senza il colpo grosso che il truffatore avrebbe voluto mettere a segno, ma lascia un messaggio molto chiaro. Nessuno è davvero al riparo quando l’inganno passa da strumenti che usiamo ogni giorno e si presenta con il volto rassicurante dell’assistenza. A salvare il pensionato di Rieti non è stata una competenza tecnica speciale, ma una reazione istintiva: fermarsi, controllare, chiedere conferma. È un gesto semplice, eppure decisivo.

Per questo la tentata truffa del falso dipendente bancario denunciata a Rieti va letta come un fatto di cronaca, certo, ma anche come un campanello d’allarme più ampio. Dentro quei quasi 50mila euro bloccati in tempo c’è il valore concreto della prevenzione, dell’informazione e della vicinanza alle persone più esposte ai raggiri.

Ogni episodio sventato ricorda che la tecnologia offre comodità, ma impone attenzione continua. E che, quando arriva una telefonata che chiede di agire subito sui propri soldi, il passo più saggio è sempre uno soltanto: interrompere, verificare, denunciare.