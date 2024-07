Rieti, “Water and Fire” sul fiume Velino: 26 e 27 luglio gli straordinari spettacoli sull’acqua

Mi hanno recentemente parlato di Water and Fire, una manifestazione che da qualche anno si tiene a Rieti sul fiume Velino, sul fiume e non lungo le sponde.

Ma che cosa è, e in cosa consiste?

Water and Fire è un insieme di spettacoli sull’acqua, con giochi di luci e di fuoco, che è nato per gioco da alcuni amici e realizzato dall’Associazione Sportiva Moby’s Sub Apnea Blu Rieti, che quest’anno festeggia anche i suoi 25 anni di attività.

L’associazione in questi anni ha avuto un importante crescita, sia a livello di numero di associati sia, e soprattutto, di attività svolte, corsi Subacquei, di Nuoto, di Apnea e la nuova disciplina che è il Mermaiding, sono tutte attività rivolte anche a persone diversamente abili, che noi amichevolmente chiamiamo Special (qualcuno li ha definiti Angeli sulla Terra), perché sono persone davvero speciali e partecipano anche loro all’evento Water and Fire.

Il Moby’s Sub è attivo anche nell’Archeologia Subacquea, la sicurezza in acqua in varie manifestazioni, collaborazioni con CNR, Università e altri Enti, uscite nazionali e internazionali, convegni e tanto altro.

Tornando al Water and Fire, il 26 e 27 Luglio vedrà la sua VIII edizione. Dallo scorso anno si è passati a due serate. Quella degli spettacoli con musica live, Flyboard, Jet Sky, spettacoli di Fuoco, Kayak e Gommoni da Rafting, spettacoli pirotecnici, fiaccolata coreografica con oltre 60 sub e molto altro, e quella dedicata ai giochi sull’acqua i “Water & Fire Game” dove sei squadre si affrontano in sei competizioni, stile Giochi senza Frontiere.

Da un evento nato per gioco, si è arrivati fin dalla prima edizione a un grande successo di pubblico, alla settima edizione infatti é stata stimata la presenza di circa 10.000 spettatori.

D’altra parte l’evento vanta anche alcuni record, tra cui la prima volta che un Flyboard si esibisce su un fiume di notte o il campione del mondo di Jet Sky che fa le sue evoluzioni.

La manifestazione è completamente finanziata da sponsor locali che con il loro contributo ne consentono la realizzazione.

Gli obiettivi della manifestazione sono:

Avvicinare quante più persone possibile all’acqua: bene prezioso di cui tener conto che può diventare elemento di svago, sport, divertimento, condivisione di passioni e favorire l’inclusione dimostrando che tutti possono fare tutto.

Avvicinare la popolazione ad uno dei luoghi più belli della nostra città: le rive del fiume Velino in pieno centro, con i resti dell’antico ponte romano e il Terminillo sullo sfondo.

Una delle cartoline più belle di Rieti. Non si può non vederlo il 26 e27 Luglio.