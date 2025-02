Rifiuti a Roma: il 23% degli operatori Ama è assente

Il decoro urbano di Roma affronta una nuova sfida: quasi un quarto degli operatori di Ama, la municipalizzata dei rifiuti, si assenta quotidianamente dal lavoro. Un dato allarmante che pesa sull’organizzazione del servizio e si traduce in una città più sporca, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso turistico. Con il tasso di assenze in crescita costante dal primo trimestre del 2024, l’azienda ha deciso di intervenire con un piano di riassetto per redistribuire le risorse umane e garantire la copertura dei turni, in particolare nei giorni festivi.

Emergenza assenze all’Ama: numeri in crescita

I numeri parlano chiaro: il tasso di assenze involontarie nel primo trimestre 2024 era del 17%, salito al 20,09% nell’ultimo periodo dell’anno, fino a toccare oggi il 23%. Questo significa che, su 4.133 addetti, ben 950 risultano assenti ogni giorno per motivi di malattia, infortunio, maternità o altre cause. Un fenomeno che, se non arginato, rischia di compromettere seriamente la qualità del servizio di raccolta e pulizia delle strade.

A complicare il quadro c’è anche l’alto numero di lavoratori che beneficiano dei permessi previsti dall’ex legge 104: in totale sono 1.222, con punte del 47% in alcune strutture. Questo impone una riorganizzazione urgente per evitare che intere zone della città restino senza copertura.

Il piano Ama: spostamenti e nuove regole

Per rispondere a questa emergenza, Ama ha varato un piano di mobilità straordinario che prevede il trasferimento di 330 operatori dalle periferie al Centro e di oltre 400 tra diverse zone centrali. L’obiettivo è quello di riequilibrare la presenza degli operatori, garantendo un servizio efficiente tanto nei giorni feriali quanto nei festivi, quando la produzione di rifiuti aumenta esponenzialmente nelle aree più frequentate dai turisti.

Il piano coinvolge in particolare i cosiddetti “lavoratori baricentrati”, ovvero coloro che saranno obbligati a lavorare tutte le domeniche del mese o almeno due su quattro per un periodo definito. Questi verranno spostati dalla cintura più esterna della città verso il centro, dove nei giorni festivi la necessità di operatori è maggiore.

Secondo le stime, la manovra consentirà un risparmio significativo: l’abbattimento del lavoro straordinario comporterà una riduzione delle spese di circa l’85%. Inizialmente, i trasferimenti avverranno su base volontaria, ma nel caso in cui non si raggiunga il numero richiesto, l’azienda procederà con la mobilità d’ufficio. Una scelta che ha già suscitato polemiche, poiché comporterà spostamenti fino a 20-30 chilometri per molti lavoratori, come sottolineato da Giancarlo Cenciarelli, segretario della Fp Cgil Roma e Lazio.

Lotta all’assenteismo e provvedimenti disciplinari

L’assenteismo non giustificato resta un problema rilevante per Ama, che ha intensificato i controlli negli ultimi anni. Nel biennio 2023-2024 sono stati presi oltre 1.400 provvedimenti disciplinari, con 175 lavoratori sanzionati per assenteismo e 147 risultati irreperibili al momento della visita fiscale. La lotta all’assenteismo rimane quindi una priorità per l’azienda, che intende garantire una gestione più efficiente del personale.

Polemiche sulla campagna informativa

Mentre l’azienda si impegna nella riorganizzazione interna, sui social infuria la polemica per la nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata promossa da Ama e Comieco. Gli slogan scelti – “Toglimi tutto”, “Adesso spogliami”, “Non lasciarmi così”, “Stringimi forte” – hanno suscitato reazioni contrastanti. Se da un lato l’intento era quello di sensibilizzare i cittadini a separare correttamente i rifiuti, dall’altro la metafora amorosa utilizzata è stata criticata da alcuni per il suo tono considerato inopportuno o addirittura sessista.

