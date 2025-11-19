Rifiuti, Frosinone primo nel Lazio per raccolta differenziata diventa modello regionale

La pubblicazione del report rifiuti 2024 di ARPA Lazio segna un momento importante per la provincia di Frosinone, che si distingue come unico capoluogo regionale capace di superare il target fissato dalla normativa per la raccolta differenziata.

Con un dato che raggiunge il 69,5%, la città si posiziona nettamente sopra la media regionale e rafforza una reputazione costruita negli anni attraverso scelte amministrative mirate e un costante coinvolgimento della cittadinanza.

Il risultato, accolto con soddisfazione dal Comune, rappresenta un indicatore significativo della direzione intrapresa verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e della progressiva costruzione di un modello che altri territori guardano con interesse.

Frosinone capoluogo più virtuoso del Lazio nella raccolta differenziata

Secondo il report ARPA Lazio, l’intero territorio regionale registra un dato complessivo pari al 56,2% di raccolta differenziata, influenzato in modo evidente da realtà urbane più complesse come Roma Capitale. In questo contesto, il 69,5% raggiunto da Frosinone assume un peso rilevante: la performance non solo supera il valore richiesto dalla legge, ma certifica un percorso di crescita costante.

Il Sindaco Riccardo Mastrangeli, commentando il risultato, ha sottolineato come questo traguardo sia il frutto di una strategia basata sui pilastri della sostenibilità, della programmazione, dell'informazione e della responsabilizzazione dei cittadini. L'amministrazione rivendica quindi un impegno continuativo, volto a creare un sistema capace di ridurre i rifiuti indifferenziati e di avvicinare la città ai più alti standard nazionali.

Frosinone, il ruolo decisivo dei cittadini e la “tariffa puntuale”

Il Sindaco Mastrangeli ha evidenziato come il successo sia anche merito dei cittadini frusinati, coinvolti in un percorso collettivo che punta a un ambiente più pulito e a una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti. L’obiettivo a cui la città mira nei prossimi mesi è l’introduzione della tariffa puntuale, strumento che dovrebbe consentire una maggiore equità nel calcolo dei costi sostenuti dalle famiglie, con effetti benefici sulla tassa rifiuti.

Secondo il primo cittadino, l'adozione di questo sistema permetterà di unire qualità della vita, attenzione per l'ambiente e sensibile alleggerimento dei costi per i residenti. Una visione che chiama a un impegno condiviso, nel quale ogni comportamento individuale contribuisce al bene comune.

Il “modello Frosinone” e la strategia verso una città più sostenibile

Anche il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia ha rimarcato l’importanza del risultato ottenuto, definendo i numeri del report ARPA un’ulteriore conferma dell’efficacia del modello Frosinone. Il riferimento è a un sistema che negli ultimi anni ha coinvolto scuole, imprese e famiglie, costruendo una rete di responsabilità diffusa che ha permesso di consolidare le buone pratiche.

Scaccia ha ringraziato la cittadinanza per la collaborazione quotidiana e ha invitato a mantenere alta l’attenzione, soprattutto in vista degli obiettivi futuri che prevedono ulteriori miglioramenti dei servizi e investimenti per rendere sempre più efficiente l’intero ciclo dei rifiuti.

Frosinone esempio regionale, mentre il Lazio prova a migliorare i propri numeri

Il report ARPA Lazio offre un quadro articolato sulla gestione dei rifiuti nell'intera regione, mostrando progressi ma anche aree su cui occorre una crescita più significativa. Frosinone si presenta come eccezione positiva e rappresenta un punto di riferimento per altre realtà che puntano a incrementare la propria percentuale di raccolta differenziata.

L’amministrazione, consapevole della responsabilità di questo ruolo, si dice pronta a proseguire nel percorso avviato, con nuovi progetti e un dialogo costante con cittadini e operatori del settore, affinché la città continui a distinguersi per capacità organizzativa e visione sostenibile.