Rifiuti, perché Latina oggi è la provincia più virtuosa del Lazio

La Provincia di Latina si conferma un punto di riferimento nella gestione dei rifiuti, con risultati che la pongono fra i territori più efficienti del Lazio. L’approvazione della graduatoria relativa al bando B3, previsto dalla DGR 547/2014, consolida un percorso avviato negli ultimi anni grazie a investimenti mirati, riorganizzazione dei servizi e una crescente partecipazione dei cittadini.

La misura, finanziata con 1.253.459,83 euro, permette di sostenere subito cinque progetti e di programmare nuove risorse per altri interventi entro il 2026.

Latina guida il Lazio nella gestione rifiuti: la nuova graduatoria

La Determina del Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile assegna immediatamente 1.240.974,43 euro per finanziare i progetti presentati da Servizi Pubblici Locali Sezze, Cisterna Ambiente, Minturno, Lenola e Monte San Biagio. Interventi che puntano a potenziare la raccolta differenziata, migliorare i servizi ambientali e favorire il riutilizzo dei materiali.

Un sostegno particolarmente importante per Sezze e Cisterna, che dopo anni di criticità sono riuscite a riallinearsi agli standard regionali avviando processi di riorganizzazione considerati determinanti per la crescita dell’intero territorio provinciale.

Il bando non si limita ai finanziamenti immediati. Entro il 2025 saranno coperti, con risorse provinciali, anche i progetti dei Comuni di Roccagorga, San Felice Circeo e Priverno, per un valore complessivo di 698.045,49 euro. Gli interventi rimanenti verranno invece finanziati nel 2026, secondo quanto già previsto nel bilancio dell'Ente.

Latina, gestione rifiuti: differenziata record in provincia

L’approvazione della graduatoria si inserisce in un quadro particolarmente positivo, fotografato anche dal Report Rifiuti Lazio 2024 dell’ARPA. La Provincia di Latina ha raggiunto il 64,3% di raccolta differenziata, superando di oltre otto punti la media regionale. La produzione pro capite è scesa a 479 kg per abitante all’anno, rappresentando il calo più significativo fra le province laziali.

Inoltre, 23 Comuni hanno superato l’obiettivo normativo del 65% di differenziata, dato che testimonia una gestione sempre più efficiente e una maggiore sensibilità ambientale.

La presenza di impianti avanzati sul territorio, dal compostaggio al trattamento meccanico, ha permesso di chiudere il ciclo dei rifiuti in modo più autonomo e sostenibile. Un sistema che negli anni ha ridotto la dipendenza da trasferimenti extra-provinciali, migliorando la qualità dei servizi e razionalizzando i costi.

Latina, gestione rifiuti: i Comuni e le municipalizzate

Il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, sottolinea come i risultati raggiunti siano il frutto di investimenti e scelte amministrative coerenti. Le sue parole evidenziano un percorso fatto di collaborazione fra enti locali, aziende pubbliche e cittadini.

In particolare, Stefanelli riconosce il lavoro svolto da Sezze e Cisterna nel recuperare terreno dopo anni difficili: la riorganizzazione dei servizi ambientali ha prodotto miglioramenti immediati, destinati a consolidarsi grazie ai nuovi finanziamenti.

Secondo il Presidente, l'efficienza della Provincia dipende dalla capacità di coordinare gli interventi nei Comuni più popolosi, poiché sono proprio questi a incidere maggiormente sulla media provinciale. La graduatoria appena approvata consente di accelerare ulteriormente la crescita complessiva, garantendo continuità ai progetti già avviati.

Latina, gestione rifiuti: educazione ambientale e Progetto 4R

Stefanelli ribadisce inoltre l’importanza del Progetto 4R – Riduci, Riutilizza, Ricicla, Recupera, iniziativa culturale e formativa che ha coinvolto amministratori, scuole, tecnici e cittadini. Attraverso seminari, materiali didattici, contenuti multimediali e visite agli impianti di trattamento, circa 250 studenti hanno potuto conoscere da vicino i percorsi che trasformano il rifiuto in risorsa.

Il progetto ha anche avviato un gemellaggio con due Comuni senegalesi nell’ambito del programma “RigenerAzione”, esportando i materiali e le metodologie didattiche della Provincia di Latina. Un’esperienza che dimostra come l’educazione ambientale sia un pilastro essenziale per costruire un sistema moderno e consapevole.

Latina, gestione rifiuti: un modello che guarda al futuro

La Provincia, grazie a finanziamenti e pianificazione, intende proseguire con nuove misure già in preparazione: barriere per la raccolta della plastica nei corsi d’acqua, fontanelle scolastiche anti-plastica, nuovi bandi per supportare ulteriormente i Comuni. L’obiettivo è consolidare un modello che unisce infrastrutture, educazione ambientale e programmazione strategica.

Con l’approvazione della graduatoria e il potenziamento dei servizi, la Provincia di Latina continua a dimostrarsi un territorio in cui gestione integrata, investimenti mirati e cultura ambientale procedono nella stessa direzione, contribuendo a rafforzare la sostenibilità e la qualità dei servizi per i cittadini.