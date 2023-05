Riforme, Ciriani: “Se ‘niet’ da opposizioni avanti da soli, ma non è nostro obiettivo”

(Adnkronos) – "L'Italia ha bisogno di stabilità, domani sarò anch'io al tavolo. Speriamo che non ci sia un muro contro muro". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di SkyTg24, parlando del confronto di domani tra il premier Giorgia Meloni e le opposizioni, sul tema delle riforme. "Obiettivo è farle, non andremo con una soluzione preconfezionata, sulla formula possiamo ragionare", sottolinea. "Se ci sarà un 'niet', chiaramente andremo avanti da soli, ma questo non è il nostro obiettivo", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

