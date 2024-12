Rigatoni con la PAJATA, questi sono perfetti per il pranzo di Natale | Attenzione all’ingrediente principale, solo in questa ricetta lo trovi

Se vuoi gustare e servire ai tuoi ospiti un piatto di carattere allora devi sperimentare per forza i rigatori con la Pajata.

Non c’è tavola imbandita senza questo primo piatto tipico della cucina romana: il loro sapore racchiude tutto il gusto delle Feste.

Li avrai visti mangiare alle star del cinema nelle pellicole che hanno fatto la storia del grande schermo italiano.

Sono buonissimi e invitanti, tutti ti chiederanno il bis, a patto di realizzarli nel rispetto della tradizione. Se preparai i rigatoni alla Pajata così, farai un figurone.

Ecco la ricetta custodita gelosamente dalle nonne e tramandata di generazione in generazione: c’è un ingrediente segreto.

Rigatoni con la Pajata, l’ingrediente segreto per renderli irresistibili

I rigatoni con la Pajata sono un primo piatto tipico della cucina laziale e più di preciso romana. In tantissimi film ambientati nella città eterna si vedono gli attori consumare questo cibo delizioso. Una delle pellicole che ha fatto conoscere la bontà dei rigatoni con la Pajata al mondo è di certo Il Marchese del Grillo, in cui Alberto Sordi esalta questo piatto dal sapore deciso.

Si tratta di una pietanza che ancora oggi si può gustare nei quartieri popolari di Roma, da Testaccio a Trastevere, fino alla Garbatella ma si può anche preparare in casa, seguendo un attentamente i passaggi giusti, e i gesti tramandati di generazione in generazione. Scopriamo insieme come preparare un piatto irresistibile di rigatoni con la Pajata.

La vera ricetta del primo piatto più buono di Roma e dintorni

Per realizzare quattro porzioni di rigatoni con la Pajata servono 2 kg di Pajata, ovvero la pagliata di vitello, 500 grammi di rigatoni, 120 grammi di lardo o di grasso di prosciutto, uno spicchio aglio, due chiodi di garofano, un cucchiaio di aceto di vino bianco, un rametto rosmarino, 800 grammi di pomodori passati, 120 grammi di pecorino grattugiato, sale e pepe quanto basta e una spolverata di noce moscata.

Per preparare la pagliata la prima cosa è pulire la carne, eliminando la parte esterna del budello e tagliarla a pezzi. Intanto in un tegame occorre riscaldare il lardo e il rosmarino e poi aggiungere la pagliata, facendo cuocere il tutto per qualche minuto e aggiustando di sale. Infine occorre aggiungere un pizzico di pepe e un pizzico di noce moscata.

Una volta che la Pajata sarà rosolata bisogna aggiungere i chiodi di garofano, l’aceto e l’aglio. Successivamente bisogna unire anche i pomodori passati e coprire il tutto con acqua. Poi bisogna far cuocere lentamente il tutto, tenendo conto che la cottura sarà completa dopo un paio d’ore. Se il sugo si asciuga, bisogna aggiungere acqua a temperatura ambiente. Infine basta lessare i rigatoni, tenendo conto del tempo di cottura scritto sulla confezione e poi condirli con il sugo aggiungendo abbondante formaggio grattugiato, meglio se pecorino romano. Buon appetito!