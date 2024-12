Rio non è solo in Brasile | A due passi da Roma c’è la SORELLA minore: le bellezze sono mozzafiato, non c’è spazio per la Saudade

Altro che Rio De Janeiro, il posto da sogno si trova a pochi passi dalla Capitale d’Italia. Non ha nulla da invidiare alla città sudamericana.

Concediti un’escursione speciale all’insegna della bellezza della natura in una location unica nel suo genere. Lasciati stupire dalla Rio italiana.

Quando la vedrai di persona non crederai ai tuoi occhi: è una meta fantastica e ricca di meraviglie da scoprire.

Se pensi che per provare l’emozione di ammirare un paesaggio bello come quello di Rio si debba arrivare per forza dall’altra parte del mondo, ben presto cambierai idea.

Ecco la meta tutta italiana che vanta uno skyline da cartolina. Turisti da tutta Italia visitano ogni anno questa autentica perla del Lazio.

La Rio italiana, meta ideale per un’escursione indimenticabile

Nel cuore del Bel Paese si erge una piccola cittadina circondata da un paesaggio verdeggiante, con suggestive cascate naturali, dove è possibile vedere i resti di un antico ponte romano. Nei secoli scorsi è stata feudo di antiche famiglie nobiliari molto note, come i Colonna e i Del Drago.

Il comune di cui parliamo è nato come fortezza romana e ancora oggi offre ai visitatori uno spettacolo unico fatto di storia e natura. Il borgo infatti, è ricco di siti archeologici e poco distante dal centro del paese sorgono tre necropoli, di cui una risalente al lontano anno 1000 a.C.. Una vista in questa location da sogno è una gioia anche per il palato. Sono tante le ottime specialità della cucina locale, a base di carne di pecora, castagne, prodotti caseari. Scopri dove si trova, come si chiama e come raggiungere la Rio italiana e concediti una pausa di bellezza e relax in un posto unico.

Dove si trova l’autentica perla del Lazio

La Rio italiana si trova nel cuore del Lazio e più precisamente al confine con la regione Abruzzo. Si chiama Riofreddo e sorge in provincia di Roma, da cui dista appena 60 km. Dunque in un’ora d’auto dalla capitale di può raggiungere questo piccolo borgo ricco di magia e di storia.

Riofreddo si erge alle pendici della Valle dell’Aniene e il suo centro è arroccato su una collina dei bellissimo Monti Lucertili e rappresenta un’autentica oasi di pace, aria buona, cibo genuino e bellezze storiche. Qui infatti, tra sagre, visite alle chiese di San Nicola di Bari, di Santa Maria all’Oratorio della Santissima Annunziata si perde in un viaggio sia per gli occhi che per la mente. Da vedere assolutamente anche Portale di Santa Caterina e le vicine cascate di Rioscuro.