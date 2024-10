Riqualificazione della Salaria, altri 66 milioni per il reatino

“La riqualificazione della SS4 Salaria rappresenta un progetto di cruciale importanza non solo per le Marche, ma per tutto il Centro Italia” – afferma il Sottosegretario all’Economia Lucia Albano – “Quest’opera, attesa da decenni, non solo migliorerà la viabilità e la sicurezza stradale, ma contribuirà alla coesione territoriale, riducendo il divario tra aree interne e rafforzando i collegamenti tra piccoli borghi e città. Si tratta inoltre di un’infrastruttura chiave per la ricostruzione post-sisma, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e incentivando la ripresa economica nelle aree colpite.”

La trasformazione a quattro corsie

Nel tratto che interessa la provincia di Rieti, sono stati stanziati oltre 66 milioni di euro per l’ampliamento della Salaria, con un intervento mirato a trasformare un’area di 6 chilometri in una strada a quattro corsie, due per senso di marcia. “L’adeguamento della Salaria nel reatino è un impegno che avevamo preso con i cittadini e che stiamo portando avanti con determinazione” – ha sottolineato Paolo Trancassini, Questore della Camera – “Grazie ai fondi stanziati dal Governo Meloni e alla collaborazione istituzionale, possiamo finalmente garantire un miglioramento della mobilità nell’area, fondamentale per pendolari e turisti.“

I comuni interessati

I lavori riguardano diversi comuni della provincia, tra cui Rieti, Belmonte in Sabina, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo e Casaprota, con l’obiettivo di adeguare la rete viaria e razionalizzare gli svincoli. L’iter sarà svolto in maniera alternata, per garantire che la via Salaria resti sempre percorribile. L’ammodernamento prevede la realizzazione di quattro corsie dal tratto di Ponte Buita fino all’ingresso della città di Rieti, con un progetto unificato per migliorare l’inserimento territoriale e accelerare i lavori.

L’ampliamento della Salaria non è solo un intervento infrastrutturale, ma anche un passo fondamentale per ridurre l’isolamento delle aree interne, incentivando il traffico commerciale e la crescita economica dell’entroterra appenninico, in particolare per il reatino.