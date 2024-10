‘Riscalda casa ma non costa nulla’ | Ecco il segreto che conoscono in pochi: bollette leggere come non mai

Non perditi questo articolo dove ti sveliamo un segreto per riscaldare casa senza spendere niente. Nessuno conosce questo trucco…

Da anni è stato accertato che a consumare di più sono tutti gli elettrodomestici che si scaldano o servono per scaldare.

Quando le temperature diventano più basse, solitamente gas e luce aumentano in modo vertiginoso perché è impensabile la sopravvivenza in posti eccessivamente freddi.

Dunque, è importantissimo trovare delle soluzioni che provino almeno a risparmiare un po’ sulla bolletta e a evitare di svuotarsi troppo le tasche.

Durante l’inverno però si può provare a mantenere il costo delle bollette leggero seguendo questo segreto che non tutti conoscono. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come risparmiare notevolmente sulla bolletta

Prima di entrare nel vivo del consiglio, vediamo alcune accortezze molto utili per creare un sostanziale risparmio in bolletta. Per esempio, per prima cosa è meglio assicurarsi di avere delle valvole termostatiche in casa che, una volta raggiunta la temperatura impostata, interrompano l’erogazione del calore ai singoli termosifoni. Invece se disponi di un timer, dovresti accendere il termosifone poco prima del tuo risveglio e poco prima del tuo ritorno a casa.

Ricordati comunque che un impianto di ultima generazione, consuma molto meno di uno vecchio o poco manutenuto. Evita inoltre di poggiare troppi oggetti sui termosifoni che ne ostacolano da diffusione del calore. Non dimenticare inoltre che non è necessario impostare delle temperature troppo alte. La temperatura di casa dovrebbe stare in un range che varia dai 18 ai 20 gradi. Ogni singolo grado in più comporta un aumento di circa il 7% dei consumi. Inoltre, dovresti provare a utilizzare un umidificatore così da aumentare la percezione del calore. Esistono numerosi altri metodi per risparmiare, tuttavia quello davvero infallibile è solamente uno. Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Ecco il trucco per avere una bolletta più leggera

Per mantenere bassa la bolletta di gas e luce durante i mesi più freddi è importantissimo aumentare il più possibile l’isolamento termico del proprio appartamento. Cambiare le guarnizioni di finestre e infissi, nonché istallare doppi vetri può ridurre notevolmente la dispersione termica.

Inoltre, anche isolare le pareti e il tetto fa una grandissima differenza sulle temperature interne. La mattina apri le tende per far entrare più sole possibile e far riscaldare gli ambienti. Di notte fai l’esatto opposto, chiudi tapparelle e tende in modo da conservare maggiormente la temperatura interna dell’appartamento. In questo modo la tua bolletta sarà molto più leggera.