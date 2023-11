Riscaldamento, come risparmiare sulla bolletta: le 7 regole d’oro

(Adnkronos) – Riscaldamenti accesi e bollette del gas alle stelle. Ma come fare per scaldarsi senza spendere una fortuna? A rispondere è l'Unione Nazionale Consumatori, che suggerisce 'alcune regole d'oro' per risparmiare qualcosa durante l'inverno visti i costi che le famiglie devono sostenere per il riscaldamento delle case. Un vero e proprio vademecum, anticipato all'Adnkronos, rivolto ai cittadini. 1) Ridurre la temperatura in casa e mettere un maglione è il consiglio migliore. Ogni grado in meno consente un risparmio tra il 5% e il 10% di consumo in meno. 2) Non coprire i termosifoni. Avere delle mensole sopra il calorifero o peggio ancora mettere un copricalorifero, impedisce il regolare funzionamento del calorifero, impedendo all’aria di circolare liberamente. 3) Per lo stesso motivo aprire le tende se sono davanti ai caloriferi 4) Mettete pannelli riflettenti dietro i termosifoni, tra muro e termosifoni. Si trovano dal ferramenta, basta anche della semplice carta stagnola. 5) La notte abbassare le tapparelle e chiudere le tende se dietro non ci sono caloriferi. 6) Aprire le finestre per 5-10 minuti al massimo. Per rinnovare l’aria è meglio tenere tutte le finestre aperte per pochi minuti, raffreddando solo l'aria, piuttosto che aprirne una o due a lungo, raffreddando anche tutto il resto, con inutili dispersioni di calore. 7) Aprire le finestre per cambiare l'aria quando i caloriferi sono ancora spenti e stanno per essere riaccesi, possibilmente nelle ore più calde del giorno. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata