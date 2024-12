Riscaldamento domestico, ti hanno detto sempre di premere questo tasto: smettila subito | Solo così risparmi un botto, gennaio sarà LIGHT

Risparmia senza rinunciare al calore nella tua abitazione, devi solo evitare di premere questo tasto. Ecco cosa devi sapere

L’inverno e le sue temperature rigide costringono in qualche modo a ricorrere a tutti i supporti necessari affinché si possa trovare conforto e soprattutto calore nella propria casa.

Oggi in commercio sono presenti tantissime soluzioni destinate a tale scopo, la più comune e maggiormente utilizzata è sicuramente il termosifone.

Tuttavia, mantenere gli ambienti caldi vuol dire anche lasciare i sistemi di riscaldamento accesi per un periodo di tempo prolungato.

Ciò comporta inevitabilmente maggior dispendio energetico e di conseguenza bollette molto più alte. Per questo motivo, è fondamentale informarsi su come riscaldare la propria abitazione senza spendere grandi cifre.

Riscaldamento domestico, puoi risparmiare così

Esistono delle soluzioni alternative molto valide in grado di apportare lo stesso comfort termico all’interno di una casa ma con un consumo energetico minore e quindi con risparmio incredibilmente notevole in bolletta. In particolare, come riporta inran.it, l’HARP, ovvero un progetto europeo destinato a promuovere tecnologie di riscaldamento più sostenibili, ha dimostrato che il 60% delle caldaie in uso in Unione Europea sia inefficiente. Ma non solo, l’80% dell’energia consumata in ambito domestico viene destinata proprio al riscaldamento degli ambienti. Per questo, torna utile prendere in considerazione delle splendide opzioni alternative ai sistemi tradizionali. Una di queste è proprio la stufa a legna o a pellet conosciuta anche caldaia a biomassa. Ideale soprattutto nelle case di montagna, è una tecnologia che viene utilizzata sia come impianto principale che come supporto per il riscaldamento.

Tra l’altro, utilizzare una stufa di questo tipo vuol dire avere un beneficio economico visto che il costo di legna e pellet è decisamente più basso rispetto ai combustibili come GPL, gas metano. E’ bene precisare però, che la convenienza dipende dalla disponibilità di queste risorse nella propria area di residenza. Molto importante in questo caso è anche la manutenzione che deve essere più frequente e accurata.

Un’alternativa valida e economica

Oltre la stufa a legna o a pellet, un’altra soluzione efficace è la pompa di calore. Attualmente rientra nelle tecnologie più promettenti nell’ambito del riscaldamento domestico. Non produce emissioni di gas serra e permette di risparmiare fino al 60-70% sui consumi. Il risparmio è maggiore soprattutto se alimentata con energia rinnovabile ed è abbinata ad un sistema di riscaldamento radiante a pavimento che opera meglio con temperature più basse rispetto tradizionale termosifoni.

Scegliere di adottare soluzioni energetiche di questo tipo oltre a ridurre i costi di riscaldamento è anche importante per minimizzare l’impatto ambientale. Infatti, con una scelta sostenibile oltre a rendere le abitazioni più efficienti permette di guardare ad un futuro sempre più green.