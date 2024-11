Riscaldi casa con meno di 30€ | Promozione folle da Eurospin: stai a posto per 10 inverni

L’inverno non ti farà più paura grazie alla nuova promozione dei supermercati e punti vendita a marchio Eurospin.

Eurospin, combatti il freddo con una spesa di poche decine di euro

Nei punti vendita Eurospin è cominciata una promozione da brividi! La verità però è che il prodotto in offerta serve a combattere il freddo e a diffondere un piacevole calore in tutta la casa. Questo dispositivo renderà confortevoli e molto accoglienti i diversi ambienti domestici, anche nei mesi più rigidi. Installarlo è semplicissimo e non richiede alcun impegno.

Riscalda tutta la casa con il prodotto in promozione a un prezzo stracciato

Se vuoi risparmiare e al tempo stesso evitare di di soffrire il gelo, allora questa è proprio l’occasione che fa per te. Nei punti vendita Eurospin in questi giorni c’è un dispositivo da sogno che si trova in vendita a meno di trenta euro. Si tratta di un fantastico termoventilatore ceramico, che può essere utilizzato in ogni ambiente della casa. Il dispositivo in offerta ha un riscaldamento rapido, che raggiunge una potenza dai 1.400 e 2000 Watt ed è dotato di protezione di sicurezza, per evitare i problemi di surriscaldamento.

Inoltre, il termoventilatore ceramico è comodissimo ed ha un termostato regolabile, dotato di un touch screen LED con telecomando e protezione contro il ribaltamento. Ha una garanzia di due anni ed è disponibile nel colore bianco. Dunque se ti interessa il termoventilatore ceramico, affrettati, perché ora in tutti i punti vendita Eurospin costa solo 29,99 euro. Puoi anche comprarlo online, visitando il sito web ufficiale di Eurospin e scegliendo l’opzione “consegna a casa” a soli 4,99 euro. Infine puoi comprarlo con il servizio “clicca e ritira”, acquistandolo sul sito web e poi andando a ritirare il prodotto di persona direttamente nel punto vendita. La promozione è valida solo fino ad esaurimento delle scorte.