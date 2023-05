“Rischio estinzione con intelligenza artificiale”: allarme dalle Big Tech

(Adnkronos) – "Mitigare i rischi di estinzione rappresentati dall'Intelligenza artificiale deve essere una priorità globale insieme ad altri rischi di per la società come le pandemie e la guerra nucleare". E' quanto si legge nella sintetica, ed allarmante, dichiarazione firmata da oltre 350 ricercatori e leader dell'industria dell'Ai, tra i quali Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, e 38 membri dell'unità di intelligenza artificiale di DeepMind di Google. La lettera, diffusa dal Center for AI Safety, è l'ultimo di una serie di allarmi sui rischi potenziali di questa nuova tecnologia come l'appello firmato alla fine di marzo da oltre mille accademici, esponenti del mondo del business e della tecnologia. "Abbiamo bisogno che sia diffusa la consapevolezza di quello che è in gioco prima di aver proficue discussioni", ha detto Dan Hendrycks, presidente del Center, spiegando la scelta di limitare la lettera ad una sola frase per "mostrare che i rischi sono abbastanza gravi da aver bisogno di proposte proporzionate". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata