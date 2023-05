Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno festeggia 40 anni: attività ed eventi gratuiti

La Riserva Naturale regionale Lago di Posta Fibreno è una delle riserve naturali regionali istituite dalla Regione Lazio e gestita in collaborazione con l’amministrazione comunale di Posta Fibreno, comune in provincia di Frosinone. È celebre per il fatto di nascondere nella vegetazione del canneto una vera e propria isola galleggiante, già citata da Plinio il vecchio nella sua Naturalis historia (Storia Naturale).

Non lontano da Roma, il lago di Posta Fibreno è un luogo incantevole, assolutamente da visitare: acque cristalline, la presenza di papere, aironi, nutrie e pesci insieme a piante acquatiche di ogni specie ne fanno un piccolo tesoro della natura.

La Riserva Naturale di Posta Fibreno fu istituita nel 1983. Gestita in collaborazione con il WWF fino al 1999, attualmente è amministrata dalla Regione Lazio e dal Comune di Posta Fibreno.

Il territorio si estende per 400 ettari circa completamente entro i limiti del territorio comunale di Posta Fibreno, situato nel versante laziale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in Provincia di Frosinone. Posta Fibreno è un comune italiano di 1.033 abitanti della provincia di Frosinone, nel Lazio, situato nella valle di Comino, versante laziale del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Giornata Europea dei Parchi

Il 24 maggio 2023 si celebra la Giornata Europea dei Parchi per ricordare la nascita del primo parco europeo istituito in Svezia nel 1909.

Per festeggiare tale ricorrenza, come ogni anno, le “Aree Protette del Lazio” organizzano vari eventi e attività che si distribuiscono su due weekends a partire da sabato 20 maggio 2023, in quella che viene definita la Settimana Europea dei Parchi.

Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

Per l’occasione, la Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno festeggia il 40esimo anno dalla sua istituzione e organizza un programma di attività volte a far conoscere il ricco patrimonio naturale e culturale presente nel suo territorio.

Programma festeggiamenti

Il lungo fine settimana di festa inizia sabato 20 maggio 2023 alle ore 14:30, presso la sede della Riserva in Contrada Carpello snc, con l’escursione “Una Riserva di Biodiversità” Organizzata in collaborazione con Nord Walking di Frosinone, la passeggiata lunga circa 7,8 Km porterà i partecipanti a scoprire il territorio dell’area protetta e la sua ricca biodiversità.

Il pomeriggio prosegue con il laboratorio per bambini “Le Mille forme della Riserva” a cura di Sandra Cedrone e il concerto di musica popolare “Animarmonica” intreccio d’autore a cura del gruppo DeCalamus e Barbara Amodio.

Domenica 21 maggio 2023 sono in programma le seguenti attività:

Dalle ore 9:30 alle ore 19:00 Mercatino con prodotti tipici dell’agricoltura biologica e dell’artigianato locale e prodotti con il marchio Natura in Campo.

Dalle ore 10.30 alle ore 12:30 Biodiversità Creativa: laboratorio per bambini, a cura dei Guardiaparco, sul riuso e sul ruolo che ogni abitante del pianeta svolge nel suo particolare ecosistema.

Ore 11:00: Partenza dal vecchio Mulino ad Acqua, in Contrada San Venditto snc, dei Carabinieri a Cavallo e dei Cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino con arrivo alla sede della Riserva.

Nel corso della giornata i Cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino effettueranno piccole visite guidate a cavallo.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Il Ciclo della Vita: laboratorio per bambini, a cura dei Guardiaparco, sul ruolo che l’acqua riveste nel preservare la biodiversità sulla Terra.

Ore 16:00 Convegno “40 anni di una Riserva di Biodiversità”: passato, presente e futuro della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno.

Nel corso del fine settimana sarà possibile visitare presso la sede della Riserva la mostra “La Diversità della Vita”: elaborati realizzati dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “E. Facchini” dell’Istituto Comprensivo 3° Sora nell’ambito del Progetto Gens sul ruolo e la ricca biodiversità della Riserva.

Tutte le attività sono gratuite e si terranno presso la sede della Riserva, in Contrada Carpello snc.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme la festa dei Parchi, non mancate!

