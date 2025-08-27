Risparmiare sui libri scolastici a Roma: la mappa segreta dei mercatini dell’usato

Settembre, il mese della rincorsa ai libri

Settembre è un mese di transizione. Le vacanze estive si concludono e le famiglie iniziano a prepararsi per il ritorno a scuola. Uno dei capitoli più spinosi di questa preparazione è l'acquisto dei libri scolastici. I manuali richiesti dagli insegnanti possono infatti rappresentare una voce di spesa non indifferente. Tuttavia, una soluzione esiste: i mercatini e le librerie dell'usato sparsi per la città di Roma.

L’Alternativa economica dell’usato

La pratica di acquistare libri usati non è certo una novità per gli studenti universitari. Tuttavia, anche gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori possono trarre vantaggio da questa opportunità. I prezzi nei mercatini dell'usato sono spesso più bassi rispetto ai nuovi acquisti in libreria. Inoltre, vendendo i volumi degli anni passati si può ottenere un ritorno economico interessante che contribuisce ad alleggerire le spese complessive del periodo post-vacanze.

Roma e la sua rete di librerie usate

Nella Capitale, la scelta è vasta. Ogni quartiere ha il suo angolo dedicato ai libri di seconda mano. Oltre alle librerie specializzate in editoria scolastica come Libraccio, altre catene affiancano la vendita di testi nuovi con quelli usati. In questo modo, sono in grado di fornire un servizio completo agli utenti alla ricerca di risparmio.

Indirizzi da non perdere

Per chi ha poco tempo o non vuole perdersi tra le strade romane alla ricerca del negozio giusto, abbiamo compilato una lista di indirizzi fidati. Da Libreria Eur 2.0 in via Suez 9 nel quartiere Eur/Torrino a Borgolibreria in viale Angelico 88g nella zona della Vittoria; passando per il Mercatino di libri scolastici usati Spin Time Labs a San Giovanni fino ad arrivare a LSDLibri in via Torrevecchia 560 per chi si trova nei pressi di Primavalle.

Anche nel quartiere Trieste e nella zona Colli Albani ci sono ottime opzioni come Di Libro in Libro, mentre se sei vicino a Piazza Bologna puoi visitare Il Mercatone del Libro.

Un approccio diverso al nuovo anno scolastico

Dunque, muovendosi con anticipo e sfruttando le risorse locali disponibili è possibile affrontare la ripartenza scolastica con un occhio al risparmio economico. I mercatini dei libri usati rappresentano infatti un'opportunità concreta per molte famiglie romane.

© Riproduzione riservata