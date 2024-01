Rissa sul volo Ryanair per le Canarie: pilota costretto ad atterrare, arrestato passeggero

(Adnkronos) – Per una rissa a bordo di un aereo della Ryanair il pilota è stato costretto ad atterrare e un passeggero è stato arrestato. Il 'Sun' riporta che il velivolo, partito dal Regno Unito e diretto alle Canarie, ha dovuto far tappa nell'aeroporto di Algarve in Portogallo tra lo sgomento dei passeggeri. Sembra che i sette coinvolti nella lite fossero tutti britannici. Per ora la compagnia aerea non ha voluto commentare l'accaduto. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata