Ristorante Scroccarocco a Segni: l’ospitalità dei Lepini incontra il gusto, anche per gli eventi

Segni, borgo storico dei Monti Lepini, ha un indirizzo che punta su accoglienza, organizzazione e cucina italiana “fatta bene”: il Ristorante Scroccarocco di Valter Mastrella, in via Scroccarocco 7/A, propone una formula che mette insieme ristorazione in sala, spazi esterni per feste e cerimonie e un servizio d’asporto e delivery attivo il venerdì sera, il sabato sera e la domenica a pranzo. La promessa è chiara: materie prime selezionate, piatti riconoscibili e un’attenzione costante ai dettagli, dal menù alla gestione dell’evento.

Valter Mastrella

Scroccarocco a Segni: la location per cerimonie, feste private e ricorrenze

Il punto di forza è l'organizzazione di eventi: matrimonio, comunione, cresima, battesimo, laurea, compleanno e occasioni private vengono costruite "su misura", con un'équipe dedicata e la possibilità di scegliere spazi interni oppure aree esterne secondo la stagione. È un elemento che, in un territorio dove i festeggiamenti spesso coinvolgono famiglie numerose, fa la differenza: non solo una tavola apparecchiata, ma un servizio che segue tempi, allestimenti e ritmo della giornata.

Nel menù e nella presentazione del locale emerge una linea precisa: rendere semplice ciò che di solito è complicato. Dalla disposizione dei tavoli all’illuminazione, fino alle proposte gastronomiche, l’obiettivo è accompagnare l’ospite senza rigidità, con un’idea di eleganza concreta, adatta sia a una cerimonia intima sia a una festa più ampia.

Tartarina di tonno profumata all arancia e fili di peperoncino essiccato

Cucina italiana e materie prime: il menù mare-terra di Scroccarocco

La carta racconta un doppio binario, mare e terra, con piatti che puntano su gusto pieno e ingredienti riconoscibili. Nel capitolo degli antipasti spiccano proposte "di casa" e piatti più strutturati: lo Scroccarocco (portate marinate, calde e fredde) è indicato a 22 euro, mentre l'Antipasto dei Monti Lepini (misto affettati, formaggi e portate) è a 24 euro. Per chi vuole qualcosa di rapido ma curato c'è lo Stuzzichino (salsiccia secca, bruschette miste, polenta) a 10 euro, e la Polenta grigliata con zucca, salsiccia e scamorza affumicata a 12 euro.

Sul fronte mare, il menù entra in una dimensione quasi “da tavolata”: il Gran Crudité “alla Scroccarocco” e la Zuppa di pesce in pagnotta di pane sono proposte a 50 euro, mentre la Tartara di tonno all’arancia è a 15 euro, il Polpo alla cacciatora a 14 euro e il Cartoccio di alici fritte in salsa greca a 10 euro. Sono numeri che segnalano una scelta: offrire piatti da condividere e portate che fanno scena, utili anche nelle ricorrenze.

I primi alternano proposte di pesce e ricette più “territoriali”: dal Risotto alla crema di scampi (11 euro) agli Gnocchi di patate con carciofi, lupini e code di gambero (12 euro), fino ai Paccheri allo scoglio (13 euro). Tra le preparazioni che incuriosiscono c’è la Busiata fatta in casa con pesto di pistacchio siciliano, guanciale croccante e code di gambero (13 euro) e i Fregnaquanti segnini proposti sia con ombrina, gamberi saltati e funghi porcini (13 euro) sia in versione più essenziale con funghi porcini (10 euro).

Eventi e banchetti: come cambia il menù quando si festeggia a Scroccarocco

Quando si passa dalla cena "normale" al giorno di festa, la cucina diventa parte della regia. La presenza di antipasti compositi e piatti da condividere consente di costruire un percorso adatto a tavolate grandi, con tempi che rispettano brindisi, taglio della torta e momenti di ballo o musica dal vivo (servizio citato come opzione aggiuntiva, insieme alle decorazioni). La stessa impostazione "mare-terra" aiuta a non scontentare nessuno: chi ama la griglia di pesce e chi cerca una tagliata o un piatto di carne trova un punto d'incontro.

Calamaro piastrato in umido con porcini

Nei secondi, ad esempio, il menù suggerisce il Polpo arrosto su crema di zucchine (15 euro), il Salmone lardellato su vellutata di zucca e panna acida (16 euro), la Grigliata mista del Mediterraneo (23 euro) e la Frittura mista “alla Scroccarocco” (17 euro). Sul versante terra compaiono l’Entrecote di Angus Argentina (23 euro), il Filetto di manzo su fonduta di gorgonzola (24 euro) e varie tagliate, anche con porcini e tartufo, con prezzi indicati fra 22 e 25 euro.

Fritturina di pesce

La storia del locale: dalle origini alla gestione di Valter e Margherita

C’è poi un elemento che, per un ristorante di un borgo, vale quanto il menù: il racconto delle origini. Nel materiale del locale si ricorda che Scroccarocco nasce nei primi anni ’70 con la famiglia Coluzzi, inizialmente come vineria; in seguito arriva la gestione attuale, con Valter che, dopo un lungo percorso formativo nei ristoranti più rinomati della Capitale, decide di tornare a Segni e costruire un progetto insieme a Margherita. Tradizione e ospitalità, ma con una professionalità che viene da un percorso fuori casa e rientra nel borgo con ambizione.

Tartare di carne

Asporto e delivery nel weekend: cosa sapere prima di ordinare

Il servizio d’asporto e delivery è attivo venerdì sera, sabato sera e domenica a pranzo, una scelta coerente con i momenti di maggiore richiesta. Per chi vuole chiudere il pasto con qualcosa di dolce, la carta propone diversi dessert a 6 euro, compresi il “Tiramisù a modo nostro”, la cheesecake e due versioni della “Zozza mucco” (con Nutella e cioccolato oppure con frutti di bosco).

Anche le informazioni pratiche non vengono trascurate: nel menù sono presenti indicazioni sugli allergeni, in linea con l’obbligo informativo per i consumatori, e una sezione beverage con acqua, bibite e birre (Peroni 66 a 4 euro, Ichnusa non filtrata 500 a 5 euro, Menabrea 66 a 5 euro), oltre a caffetteria e distillati.

Alla fine, la notizia è semplice: a Segni c’è un ristorante che prova a fare due mestieri insieme, cucina e organizzazione, senza trasformare l’ospitalità in un “format”. Il risultato è un’offerta pensata per chi cerca una cena curata e per chi deve scegliere una location che regga la prova del giorno importante.