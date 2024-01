Ristoratrice Lodi, la figlia contro Lucarelli: “Mamma è stata massacrata”

(Adnkronos) – "L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima". Lo scrive su Instagram a corredo dello screenshot di una storia di Selvaggia Lucarelli la figlia di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le vignole' di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta ieri dopo che si è sollevato il caso della recensione omofoba e contro i disabili. Il commento è alla storia pubblicata da Lucarelli ieri sera, dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanna Pedretti, in cui la giornalista denunciava che "i social sono pericolosi" e osservava che "la distanza tra l'altare e la polvere è un nanosecondo". All'indomani della morte della ristoratrice nel paese si respira un clima di generale sconcerto e di rabbia nei confronti dei media. "Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via", si sfoga su Instagram la figlia della vittima. (dall'inviata Alice Bellincioni) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata