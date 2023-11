Ristorazione, Zoia (Cncc): “Presentiamo strumento che invoglia a migliorarsi”

(Adnkronos) – “Lo strumento che vi presentiamo è uno strumento di lavoro che invoglia a mettersi assieme e migliorarsi”. Ne è convinto Roberto Zoia, presidente Cncc, il Consiglio Nazionale Centri Commerciali che insieme ad Aigrim (Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzata) ha lanciato l'iniziativa per la creazione del primo Osservatorio in Italia con il supporto tecnico di Deloitte. I dati dell'Osservatorio sono stati presentati durante il Convegno Aigrim Day 2023, martedì 14 novembre in Confcommercio Milano. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato da Aigrim l'associazione nata in seno a Fipe-Confcommercio che da ormai un decennio unisce le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni. Dai dati esposti durante il convegno emerge che “il settore della ristorazione nei centri commerciali sta molto bene, ma non sediamoci – sottolinea Zoia- Analizzando il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi troveremo dei grandissimi spunti. Più dati si mettono insieme -la cui privacy è garantita- più avremo un trend che ci aiuterà ad affrontare le sfide future e a sviluppare meglio il nostro business” ha concluso il presidente di Cncc. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

