Ritirato d’urgenza dai supermercati | Scoppia l’allerta in Italia: ecco il prodotto da non consumare

Un altro caso di un prodotto ritirato dai supermercati sta creando il panico tra i consumatori di tutta Europa. Scopriamo di che si tratta

Una delle questioni che negli ultimi anni ha più acceso l’interesse di cittadini e consumatori, anche grazie a varie campagne di sensibilizzazione, è senza dubbio la sicurezza alimentare. Non è un caso che da qualche tempo sia scattato l’obbligo da parte di esercizi commerciali, grande distribuzione e operatori della ristorazione di riportare l’elenco completo di tutti gli ingredienti di ogni singolo prodotto.

Le norme strettamente connesse alla sicurezza alimentare non ammettono distrazioni di sorta, pena il ritiro immediato dagli scaffali e dunque dal mercato di un determinato prodotto. Non si contano, purtroppo, negli ultimi anni i lotti di formaggi, salumi, carni e latticini ritirati da tutti i supermercati in quanto non conformi alle norme vigenti.

Svariati allarmi sono scattati a difesa dei consumatori, alcuni dei quali avevano purtroppo già acquistato gli alimenti che poi sono stati ritirati. E negli ultimi giorni, proprio a proposito di allarme alimentare, ne è scattato un altro che ha seminato il panico tra gli utenti.

Non è stato il primo e con ogni probabilità non sarà l’ultimo, ma intanto è doveroso prenderne nota e fornire tutte le informazioni necessarie a chi magari, nel frattempo, ha avuto modo e occasione di acquistare il prodotto di cui stiamo per scrivere.

Ritirato d’urgenza, se avete già acquistato questo prodotto liberatevene subito: ecco perché

Non più tardi di qualche giorno fa è partito un richiamo, emanato dal nostro Ministero della Salute, riguardo ad un prodotto ben preciso venduto dalla catena di supermercati Lidl e confezionato in uno stabilimento di Silandro, in provincia di Bolzano.

Si tratta di un lotto di Wurstel Servelade affumicati del marchio “Dulano“, segnalati a causa di un’etichettatura incompleta degli allergeni. Questo avviso è stato pubblicato sul portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, con l’ovvio intento di tutelare i consumatori.

Ritirato d’urgenza, guai a non riportare sull’etichetta tutti gli allergeni: provvedimento inevitabile

In questo specifico caso a non essere riportate sono le proteine del latte e delle uova. Si tratta di ingredienti che possono rappresentare un rischio piuttosto serio per la salute dei consumatori allergici: il ritiro del prodotto dal mercato a questo punto è quasi inevitabile.

Il Ministero della Salute ha inoltre lanciato un altro avvertimento importante: tutti i consumatori che abbiano acquistato questi wurstel sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita in cui sono stati comprati: in cambio otterranno il rimborso della cifra spesa.