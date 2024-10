Ritiro massivo dai supermercati: il Ministero lancia l’allerta | Salute dei consumatori in pericolo

Il Ministero della Salute ha emanato un provvedimento per far ritirare dal mercato il prodotto nocivo per l’uomo.

Ecco la scoperta da brividi sul contenuto di un noto alimento commercializzato nei punti vendita della grande distribuzione.

Se lo hai comprato non mangiarlo per nessuno motivo al mondo. Buttalo nella pattumiera o restituiscilo immediatamente al negozio in cui lo hai acquistato.

Purtroppo il consumo del cibo in questione è severamente sconsigliato e per tanto ne è stato imposto il richiamo.

Il Ministero della Salute ha appena reso noto il comunicato tramite i canali ufficiali: è già allerta alimentare!

Ministero della salute, ritirato da tutti i supermercati il noto alimento di origine animale

Nelle scorse ore il Ministero della Salute ha richiesto di pubblicare sul sito web istituzionale salute.gov.it un comunicato molto importante, tramite il quale si avvisa tutta la cittadinanza italiana del Richiamo alimentare di un prodotto molto consumato nel Bel Paese. Si tratta di un prodotto di origine animale che però è risultato molto pericoloso per la salute. Chi lo mangia potrebbe essere contagiato da un batterio che causa nausea, diarrea, vomito, febbre, crampi addominali. Questi infatti sono i sintomi più comuni dell’infezione da enterobatteri, ovvero bacilli Gram-negativi, asporigeni e anaerobi facoltativi.

Tutti coloro che l’hanno acquistato sono stati invitati dall’azienda produttrice a tornare nel punto vendita di acquisto per restituire l’alimento in questione. Scopri subito di quale cibo si tratta e se anche tu ,senza sapere che potesse essere pericoloso, lo hai messo nel carrello della spesa, non mangiarlo. Gettalo via immediatamente oppure restituiscilo al negozio in cui l’hai comprato.

Il prodotto oggetto dell’urgente richiamo

A quanto pare, è stato il rischio microbiologico il motivo che ha portato alla necessità del ritiro. L’allarme è scattato per la possibile presenza del batterio responsabile di infezioni da Salmonella. La salmonellosi è un’infezione gastrointestinale particolarmente contagiosa che si può sviluppare in alimenti crudi di origine animale, come carne cruda o gusci delle uova.

Il prodotto oggetto del richiamo urgente da parte del Ministero della Salute è il luganega, un famoso tipo di insaccato simile alle salsiccia. L’alimento in questione porta il marchio di Meggio Roberto e C. Snc e il lotto ritirato è il 220824 e la produzione è curata dalla stessa azienda, che a Grigno, in provincia di Terni, identificata con la sigla CE IT 9 334 L. Se hai comprato una o più confezioni di luganega stagionata del marchio Meggio Roberto e C. Snc in confezioni da 200 grammi fai attenzione e non mettere a repentaglio la tua salute.