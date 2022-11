Rivive la magica atmosfera natalizia con “Artena Città Presepe”

Dopo due anni di stasi, torna la manifestazione: “Artena Città Presepe” al centro storico che si rianima con tante iniziative collaudate e tante novità. Nel borgo pedonale più grande d’Europa, a pochi chilometri da Roma, si possono rivivere atmosfere incantate durante le prossime festività natalizie. Le cantine ed i mercatini rimarranno aperti dall’8 dicembre all’8 gennaio, ogni sabato e domenica e tutti i giorni, escluso il 24 ed il 31 dicembre, dal 22 al 26 dicembre.

La mostra di abiti storici

La novità di questa edizione è l’apertura della Mostra di Abiti Storici a cura dell’Ente Palio. Si tratta dell’esposizione degli abiti che vengono indossati durante il corteo storico che rievoca annualmente la visita di Papa Paolo V nel 1615. Ogni fine settimana (anche il 26 dicembre e il 6 gennaio), presso la Piazza dei Nanetti, i bambini potranno divertirsi visitando il mini villaggio di Babbo Natale con gli Elfi e i pony, messi a disposizione da Giulio Pompa e la Valle dei Cavalli. Per conoscere in dettaglio il programma abbiamo intervistato il Presidente dell’Associazione ‘Rete Sociale’ Matteo Riccelli:

“Siamo alla quinta edizione e, come gli anni precedenti, il Trenino storico, durante i fine settimana, porterà i visitatori al centro storico, in Piazza della Vittoria. Si potranno ammirare oltre 40 Presepi artistici e gustare i piatti locali nei punti gastronomici disseminati lungo il percorso. L’inaugurazione avverrà alle ore 17:00 dell’8 dicembre presso Piazza della Vittoria, alla presenza del Commissario Prefettizio Antonio Orecchio, noi e il Presidente Giuseppe Casiero dell’Associazione ‘Artena Città Presepe’.

Nella giornata di apertura ci sarà l’evento Vinarelli in una cantina (pitturare con il vino in Via Roma) e poi l’inaugurazione della Mostra di abiti storici presso la Chiesa di Santo Stefano. Sin dal mattino il Mago Parker presenterà uno spettacolo di magia per far divertire i più piccoli. Sabato 10 dicembre , alle ore 16:00, presso la cantina RUTILUS (Via Gelsi), concerto de ‘I Maestri dell’Accademia Montefortino’. Sempre alle 16:00 con Vittorio Aimati visita guidata nel Centro Storico. Alle 17:00, la poetessa e giornalista Rita Cerasani presenterà il suo libro di poesie ‘In Rima per Caso’ presso la Chiesa di Santo Stefano. Domenica 11, a Piana della Civita ‘Archeotrek’, camminata , archeologia, gastronomia, mercatino. Dalle ore 16:00 Mangiafuoco, spettacolo per bambini. In Via Roma musica dal vivo con David e…

Arriva Babbo Natale ad Artena

Sabato 17 dicembre, Babbo Natale arriverà in città dal mattino per distribuire dolciumi a tutti i bambini ( a cura dell’Associazione genitori). Intanto, suonate dagli zampognari, le dolci melodie natalizie si diffonderanno nell’aria. Alle ore 16:00, nella cantina RUTILUS “A band with no name” in concerto. Alle ore 17:00, nell’asilo Santa Croce presentazione del libro “M’è rimasto ‘mpresso” di Chiara Chimisso e Alessandro Coltré.

Domenica 18 ritorna Babbo Natale in città per distribuire dolci, inoltre ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori e Musici del cardinale Borghese e musica popolare con gli Scellerati. Alle ore 16:00 torna Vittorio Aimati per la visita guidata al Centro Storico e alle 17:00, presso la Chiesa di Santa Croce Concerto del‘Coro Gospel Alta Voce’ del M° Federico Capranica. Alle ore 18:30, presso la Chiesa di Santo Stefano: “100 di questi giorni” della Compagnia ‘Amentesveglia’.

Lunedì 26 dicembre , in Via Maggiore, dalle 16:00 Babbo Natale con musica dal vivo; sempre dalle ore 16:00, presso l’asilo San Marco ‘Piccolo Cinema di Natale’ a cura dell’Ass. ‘Artena in Fiore’. Alle ore 18:00 Polenta sociale sui gradini di Santa Croce. Alle ore 18:00, nella Chiesa di Santo Stefano i “BlueQuartet” in concerto con Debora Scaccia, Bruno Coltré, Francesco Valeri e Valerio Latini.

Venerdì 6 gennaio, alle ore 15:00, Epifania con ‘Pianeta Danza’: passeggiata da Piazza della Vittoria a Piazza della Resistenza. Seguirà il ‘Pomeriggio danzante con i Maracaibo’. Alle ore 18:00, in Piazza della Vittoria ci sarà la Premiazione del miglior Presepe con la sfilata della Befana e dei Re Magi. E …per concludere spettacolo pirotecnico.

Sabato 7 gennaio, alle ore 15:00 esibizione di Natale della Scuola ‘100 x 100 Danza’. Alle 15:30 Caccia al Tesoro in Piazza della Resistenza a cura dell’Associazione ‘Artena in Fiore’.

Ci dicono i Presidenti Matteo Riccelli e Giuseppe Casiero del Comitato festeggiamenti:

“Artena Città Presepe’ è un progetto di comunità: dalla ricerca degli sponsor, all’installazione delle luminarie, alla collaborazione tra le associazioni per riaprire le cantine con i presepi. Abbiamo pensato di investire sul Natale per restituire ad Artena una parvenza di serenità. Gli ultimi sono stati anni difficili, di instabilità: ritrovarci insieme per un brindisi è già un successo per un paese come il nostro. Ce l’abbiamo messa tutta per ricreare la magia del Natale, speriamo di poterla condividere con più visitatori possibili”.

E noi lo auguriamo di vero cuore a questi artenesi che disinteressatamente si ‘spendono’ per il bene della città.

Rita Cerasani

© Riproduzione riservata