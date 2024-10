Rivoluzione Rai, spunta il sostituto di Pino Insegno | Decisione ufficiale: torna il più amato di tutti

La stagione di Pino Insegno alla guida di ‘Reazione a catena’, è stata segnata da un sostanziale insuccesso. I dati di ascolto parlano chiaro

La RAI è pronta ad affrontare nel migliore dei modi una stagione autunnale che si preannuncia quanto mai intensa e combattuta. Ai piani alti di Viale Mazzini confidano di poter vincere, magari anche di stretta misura, la ‘battaglia degli ascolti’ con la concorrenza, Mediaset in testa.

Per ciò che concerne una delle fasce più importanti del palinsesto, quella preserale, va sottolineato come la decisione da parte dei vertici della TV di Stato di prolungare ‘Reazione a catena’ fino a ottobre inoltrato non abbia prodotto i risultati sperati.

Il game show condotto da Pino Insegno non si è rivelato all’altezza delle aspettative, ottenendo risultati in termini di ascolto nient’affatto soddisfacenti. Il noto conduttore e doppiatore romano ha in più occasioni ribadito come l’andamento di ‘Reazione a catena‘ non si sia allontanato molto dagli obiettivi prefissati.

Sta di fatto che come ormai ogni anno tra qualche settimana Insegno lascerà il posto a un suo illustre collega la cui presenza è richiesta a gran voce da più parti, soprattutto da una buona fetta del pubblico televisivo.

Rivoluzione RAI, Insegno se ne va: al suo posto un conduttore amatissimo dal pubblico

Tra circa due settimane Reazione a catena cederà il posto al game show più amato degli ultimi anni, vale a dire ‘L’Eredità‘. Sulla tolda di comando uno showman ed ex attore che piace parecchio ai telespettatori, vale a dire Marco Liorni.

Fino a qualche ora fa non v’erano però certezze in merito alla data esatta del ritorno su Rai Uno dello storico game show. A dipanare la matassa ha pensato il noto portale TvBlog.it che ha annunciato in anteprima il giorno in cui rivedremo L’Eredità sul primo canale della TV di Stato.

Rivoluzione RAI, telespettatori al settimo cielo: il ritorno de L’Eredità è imminente

La prima puntata della nuova stagione de ‘L’Eredità‘ andrà in onda domenica 3 novembre nella fascia preserale al posto di Reazione a catena. L’annuncio di TvBlog.it ha ovviamente scatenato l’entusiasmo di molti telespettatori.

Non solo, perché a quanto pare è stato già stabilito il giorno in cui terminerà il programma condotto da Liorni, il 31 maggio 2025. Di conseguenza dall’1 giugno rivedremo di nuovo Pino Insegno con il suo show.