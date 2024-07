Rivoluzione TV, spunta l’icona ‘magica’ | Questo pulsante ti apre un mondo: decine di canali completamente gratis

Con questo pulsante la TV diventerà magica: migliaia di vantaggi gratis

Sono tantissimi gli italiani che, nel tempo libero, si sdraiano sul divano di casa e si godono una bella trasmissione in prima serata, su ciò che più li appassiona. C’è chi si dedica alla politica, chi allo sport e chi invece all’intrattenimento dei reality show, divertenti e leggeri. Altri, invece, amano fare zapping alla ricerca di un bel film che, anche se già visto, li coinvolga di nuovo.

In ogni caso, oggi come oggi, la tv non può mancare in casa! Anche solo per mantenersi informati con i telegiornali, infatti, è uno strumento di connessione al mondo e alla realtà fuori da casa propria molto utile che, sebbene non sia indispensabile, è raro che non venga acquistato ed usato.

Oggi vi sveliamo un trucco per andare a vedere ancora più canali in modo del tutto gratuito e senza spendere neanche un euro: basta schiacciare questa icona magica!

TV, schiaccia questa icona: ti cambierà tutto

L’Agcom, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato l’icona che determinerà il punto di accesso ai canali della televisione del digitale terrestre. Lo sfondo sarà blu, leggermente sfumato, la scritta bianca riporterà la frase “Canali TV” e ci sarà uno schermo televisivo stilizzato. Lo stile è quindi minimalista, così che tutti possano riconoscerlo facilmente: presto apparirà su tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia del digitale terrestre. Parallelamente, l’Agcom ha anche approvato il regolamento che tutelerà il corretto accesso alle programmazioni, nel quale è stata quindi definita anche questa icona.

Questa icona apparirà nell’interfaccia proprietaria dei diversi dispositivi in grado di visualizzare la programmazione del digitale terrestre: si tratta quindi dei televisori con il decoder integrato o di quelli con un decoder stand alone, cioè acquistato a parte e connesso al tv.

Cosa si potrà vedere

L’icona, che secondo l’Agcom dovrà essere di dimensioni congrue con quelle delle altre icone presenti nell’interfaccia del televisore così che non si indirizzino le scelte degli utenti, permetterà di accedere a molti contenuti.

I temi saranno i più vari, da quelli politici a quelli scientifici, fino a quelli educativi per adulti o per bambini. Inoltre, saranno disponibili programmi rilevanti ai fini della costruzione della coscienza collettiva e della formazione dell’opinione pubblica.