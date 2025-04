Roberto Mancini oggi a spasso per via del Corso: shopping o aria di panchina alla Roma?

Il ritorno nella Capitale e le voci su un possibile futuro in giallorosso

Roma, mercoledì 16 aprile. Poco dopo le 15, tra le vetrine affollate di via del Corso, qualcuno nota un volto che non passa inosservato. Occhiali da sole, passo misurato, un paio di sacchetti in mano. È Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, oggi alla guida della selezione saudita. Un uomo che conosce Roma, e che Roma conosce bene. E ogni suo passaggio, qui, si porta dietro inevitabilmente un carico di interpretazioni.

Per molti, vederlo aggirarsi in pieno centro in un giorno feriale è stato più di un incontro fortuito. Un indizio. L’ennesimo, forse. Perché in città si mormora da settimane, nei corridoi di Trigoria come nei bar attorno a piazza del Popolo, che qualcosa si stia muovendo. E che il nome di Mancini, tra quelli accostati al futuro della panchina giallorossa, non sia affatto fuori contesto.

Nessun annuncio, ma il tempismo fa pensare

A livello ufficiale, nulla è confermato. La Roma è ancora nel pieno della stagione, e ogni valutazione sul futuro tecnico della squadra è, per ora, congelata. Ma la presenza del tecnico marchigiano nella Capitale non passa inosservata, anche perché arriva in un momento in cui — per impegni noti — non avrebbe ragioni professionali evidenti per trovarsi in Italia. L’Arabia Saudita è in fase di preparazione per le qualificazioni, ma non ha appuntamenti imminenti. La finestra è aperta. E i rumors si infittiscono.

Negli ambienti vicini al club giallorosso, si racconta di un contatto avvenuto già mesi fa, dopo la fine dell’esperienza azzurra di Mancini. All’epoca, però, la panchina era occupata. Oggi le prospettive sono più fluide.

Un profilo che piace (anche se divide)

Il nome di Mancini divide da sempre. Chi lo stima, ne sottolinea la mentalità vincente, la capacità di gestire spogliatoi complessi, il gusto per il bel gioco. Chi lo guarda con sospetto, ricorda i momenti di tensione in alcune esperienze passate, e la tendenza a scelte che talvolta appaiono più istintive che strategiche.

Ma in un contesto come quello della Roma attuale — con una squadra che cerca equilibrio tra ambizione europea e continuità di rendimento — il profilo del tecnico jesino torna ad avere una sua logica. Mancini conosce il calcio italiano, ha un appeal internazionale, e soprattutto rappresenta un nome che ha ancora carisma, dopo aver portato la Nazionale a vincere un Europeo che sembrava impensabile.

Roma e Mancini: un rapporto mai cominciato

È curioso pensare che Roberto Mancini, pur avendo allenato club storici come Inter, City e Galatasaray, non abbia mai seduto sulla panchina romanista. Eppure, il suo nome è circolato più volte nei momenti di transizione del club. Anche in passato, apparizioni fugaci a Roma avevano acceso speculazioni poi svanite nel nulla. Ma stavolta, complice la situazione fluida in panchina e un possibile cambio di ciclo, la cosa ha un peso diverso.

Non c’è bisogno di un incontro dichiarato, né di una foto con i dirigenti. Basta un caffè con un intermediario fidato, un saluto in zona Eur, un giro nel cuore commerciale della città, per rimettere in moto il circuito delle voci. Roma è così: le cose accadono senza che vengano dette. E quando vengono dette, a volte è già troppo tardi per fermarle.

Mancini in vetrina (letteralmente), la Roma che osserva

Intanto, il tecnico si è concesso un pomeriggio tranquillo. Abbigliamento casual ma curato, qualche sosta tra i brand del lusso, qualche chiacchiera raccolta da chi lo ha riconosciuto e ha osato avvicinarsi. Nessuna dichiarazione, com’è nel suo stile. Ma nemmeno quell’atteggiamento schivo di chi vuole passare inosservato.

Come se sapesse, anche, che oggi bastava farsi vedere per far parlare. E che a Roma, tutto si interpreta. Anche lo shopping.

