Rocca d'Arce, comune in provincia di Frosinone, ha dedicato la mattina del 7 dicembre una "Panchina Rossa" a Serena Mollicone, nel piazzale antistante la Chiesa di San Bernardo. Un gesto pubblico che richiama memoria, responsabilità civile e impegno concreto nel contrasto alla violenza sulle donne.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità, dei sindaci dell’area, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, dei vertici scolastici, dei docenti, dei cittadini e dei familiari di Serena, visibilmente commossi davanti a un tributo carico di significato. Il momento è stato sobrio ma intenso, scandito da parole misurate e da un silenzio che ha dato spazio alla riflessione.

La Panchina Rossa a Rocca d’Arce, un segno di memoria e responsabilità

Il valore aggiunto della cerimonia è stato anche nella scelta del luogo. Dal piazzale della Chiesa di San Bernardo lo sguardo si alza verso il punto in cui Serena riposa, creando un legame diretto fra ricordo, spiritualità e vita quotidiana del paese. La Panchina Rossa, con la sua targa commemorativa, è pensata non come semplice arredo urbano, ma come presidio simbolico permanente, visibile a tutti, capace di parlare ogni giorno a chi passa.

Il significato della Panchina Rossa

La Panchina Rossa è un simbolo pubblico contro la violenza sulle donne e rappresenta il posto vuoto lasciato da chi è stata uccisa per mano di un uomo. Un simbolo che richiama l’attenzione sul fenomeno dei femminicidi e sulla necessità di non abbassare mai la guardia. Installata in luoghi visibili delle città, parla soprattutto ai giovani, invita alla riflessione e ricorda che il rispetto, la libertà e la dignità delle donne sono diritti che vanno difesi ogni giorno.

Le parole del sindaco Rocco Pantanella

Significativo l'intervento del sindaco di Rocca d'Arce, Rocco Pantanella, che ha ricordato il senso profondo dell'iniziativa. "La panchina rossa dedicata a Serena Mollicone nasce dal cuore della nostra gente. Qui, davanti alla chiesa e rivolti verso il luogo dove Serena riposa, abbiamo voluto lanciare un messaggio forte: la dignità e la sicurezza delle donne sono un valore che non può essere negoziato". Targa commemorativa in memoria di Serena

Il primo cittadino ha spiegato che il gesto vuole andare oltre il ricordo: “Questa panchina non rappresenta solo memoria, ma un impegno concreto. È un simbolo che richiama responsabilità, consapevolezza e speranza. Rocca d’Arce intende essere un paese che protegge, che educa e che non lascia mai sole le donne davanti alla violenza”.

Scuole, istituzioni e forze dell’ordine unite nel messaggio

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza di un fronte comune che coinvolge amministrazioni, scuola e forze dell’ordine. Importante anche la presenza del dirigente scolastico e degli insegnanti, a sottolineare il valore educativo dell’iniziativa. Il messaggio rivolto ai più giovani è stato chiaro: il rispetto nasce dai gesti quotidiani e dalla capacità di riconoscere per tempo ogni forma di abuso.

Un tributo che guarda al futuro e non solo al passato

L’evento si è chiuso con un momento di raccoglimento davanti alla targa apposta sulla Panchina Rossa, nel silenzio composto dei presenti. Un atto che rende tangibile una responsabilità condivisa e che richiama tutti, ogni giorno, al dovere di non voltarsi dall’altra parte.

Con questa iniziativa il Comune di Rocca d’Arce rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, nel sostenere la prevenzione della violenza di genere e nel costruire un paese più consapevole, attento e solidale. La Panchina Rossa dedicata a Serena resta ora a presidiare uno spazio centrale del borgo, come richiamo continuo alla vita, alla dignità e alla giustizia.

Il caso Serena Mollicone

Serena Mollicone, 18 anni, scomparve il 1° giugno 2001 ad Arce (Fr). Il suo corpo venne ritrovato due giorni dopo in un bosco, con mani e piedi legati e un sacchetto sul capo. In seguito, dopo alcuni errori giudiziari, le indagini portarono al coinvolgimento della famiglia dell’ex maresciallo dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, e si concentrarono sull’ambiente della caserma del paese.

Dopo una lunghissima e complessa istruttoria, nel 2019 si è aperto il processo a carico della famiglia del maresciallo Franco Mottola, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. In primo grado e in appello gli imputati sono stati assolti per insufficienza di prove, sentenze che hanno suscitato profonda amarezza nei familiari di Serena.

Nel 2024 la Corte di Cassazione ha annullato le assoluzioni disponendo un nuovo processo di appello, riaprendo così un capitolo doloroso che da oltre vent’anni attende una verità definitiva.