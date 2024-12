Rocca di Papa, verso la riapertura la storica Funicolare

Prevista per il 2025, saranno aperte le candidature per la campagna di selezione del personale: cosa c’è da sapere

Dopo anni di attese, rinvii e speranze, la storica Funicolare di Rocca di Papa si avvia finalmente verso la riapertura, prevista per il 2025. Sebbene le aspettative iniziali indicassero il 2024 come l’anno del ritorno in funzione dell’impianto, alcune difficoltà logistiche e la necessità di completare la nuova viabilità hanno costretto le autorità a rimandare ancora. Ma questa volta, la sensazione è che il traguardo sia davvero vicino.

Funicolare di Rocca di Papa, un pezzo di storia

La storica infrastruttura, che collega Borgo Valle Vergine a piazza della Repubblica, rappresenta non solo un simbolo della cittadina dei Castelli Romani, ma anche un importante strumento di mobilità sostenibile, pronto a integrarsi con il flusso turistico che caratterizzerà il Giubileo 2025.

La Funicolare di Rocca di Papa è un pezzo di storia locale e un simbolo dell’epoca d’oro dei trasporti pubblici dei Castelli Romani. Inaugurata nel 1932, l’infrastruttura ha permesso a generazioni di residenti e turisti di raggiungere il cuore della cittadina arroccata. Tuttavia, nel 1963, la funicolare fu dismessa, insieme alla celebre linea tranviaria che collegava i Castelli Romani a Roma. Con la chiusura, la cittadina perse uno dei suoi collegamenti più importanti, un vuoto che si è sentito nel tempo sia in termini di mobilità che di attrattività turistica.

Oggi, grazie a un investimento di 15 milioni di euro, il sogno di riportare in funzione la funicolare è a un passo dalla realtà. Le nuove carrozze, moderne e all’avanguardia, prenderanno il posto delle storiche vetture, offrendo ai viaggiatori un’esperienza più sicura, comoda e rispettosa dell’ambiente.

Funicolare sarà anche attrazione turistica

Il ritorno della funicolare non è solo una buona notizia per la mobilità. La riapertura dell’infrastruttura avrà un impatto diretto sul tessuto economico e turistico di Rocca di Papa e dell’intera area dei Castelli Romani.

L’impianto non sarà solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria attrazione turistica. La possibilità di salire a bordo di una funicolare moderna, ma legata alla storia e alle tradizioni del territorio, potrebbe riportare i flussi di visitatori che un tempo animavano le strade di Rocca di Papa. La vicinanza con Roma e la presenza del Parco dei Castelli Romani rappresentano un’opportunità unica per rilanciare l’intera zona.

Il Giubileo del 2025 sarà una vetrina internazionale, e Rocca di Papa potrebbe trarne grande beneficio. L’arrivo di pellegrini e turisti a Roma potrebbe riflettersi anche sulle località circostanti, specie se ben collegate e valorizzate con infrastrutture moderne. La funicolare, in questo contesto, è una carta importante che la città vuole giocare nel migliore dei modi.

Sarà attivata anche la selezione del personale

Un segnale concreto della prossimità alla riapertura è la recente campagna di selezione per il personale. L’azienda Doppelmayr Cable Car, con sede a Bolzano e specializzata in questo tipo di servizi, ha avviato la ricerca di figure professionali essenziali per la gestione della funicolare.

I ruoli richiesti comprendono:

Macchinisti : responsabili della conduzione dell’impianto;

: responsabili della conduzione dell’impianto; Capiservizio : supervisori del regolare funzionamento della linea;

: supervisori del regolare funzionamento della linea; Agenti di stazione : operatori impegnati nelle operazioni di sicurezza e assistenza ai passeggeri;

: operatori impegnati nelle operazioni di sicurezza e assistenza ai passeggeri; Agenti di vettura: personale addetto all’accoglienza e alla gestione del viaggio.

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail personal.italia@doppelmayr.com, partecipando così a una selezione che offre una chance concreta di inserirsi in un progetto strategico e prestigioso.

Funicolare, le caratteristiche dell’impianto

La nuova funicolare di Rocca di Papa sarà dotata di tutte le tecnologie più avanzate per garantire sicurezza, efficienza e comfort ai passeggeri. Le carrozze moderne, sostitute delle antiche vetture, offriranno un’esperienza di viaggio innovativa.

Tra le caratteristiche principali troviamo:

Veicoli a trazione funicolare : sistema a fune con doppia vettura, in cui il movimento di una vettura è sincronizzato con l’altra;

: sistema a fune con doppia vettura, in cui il movimento di una vettura è sincronizzato con l’altra; Controllo digitale : sistemi avanzati di controllo e sicurezza per garantire la precisione dei movimenti.

: sistemi avanzati di controllo e sicurezza per garantire la precisione dei movimenti. Accessibilità : piattaforme e accessi a norma per persone con mobilità ridotta;

: piattaforme e accessi a norma per persone con mobilità ridotta; Sostenibilità: la funicolare rappresenta una soluzione di trasporto ecologico, alimentata da energia elettrica e priva di emissioni inquinanti.

Il percorso collegherà Borgo Valle Vergine (a valle) con piazza della Repubblica (a monte), accorciando notevolmente i tempi di percorrenza e offrendo una vista panoramica unica sul territorio circostante. Nonostante l’avanzamento dei lavori e l’attivazione delle procedure di reclutamento del personale, la riapertura è prevista per il 2025. La principale causa del ritardo è legata al completamento della nuova viabilità, necessaria per garantire la piena funzionalità dell’impianto. Le autorità locali e i tecnici responsabili stanno ultimando le opere stradali che permetteranno l’accesso sicuro e agevole alla stazione di valle.