Rocca Priora, 38enne trovata morta in casa: autopsia e indagini dei carabinieri

Una donna di 38 anni è stata trovata senza vita nella tarda serata di giovedì in un appartamento di Rocca Priora, alle porte di Roma. Il corpo era disteso sul pavimento e presentava una ferita alla testa. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Frascati, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Rocca Priora, 38enne trovata morta in casa: cosa si sa sulla scoperta

La scoperta è avvenuta intorno alle 23, quando il compagno della donna e un amico sono rientrati a casa e hanno chiamato il 112. Secondo quanto ricostruito finora, i due avevano trascorso la serata fuori, in un locale, e avrebbero bevuto alcolici. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 38enne non c'è stato nulla da fare. L'abitazione si trova in via Ludovico Ariosto.

Gli accertamenti dei militari puntano a ricostruire con precisione le ultime ore della donna, anche per verificare se vi siano elementi utili a spiegare l’origine della ferita alla testa. Al momento, dalle informazioni fin qui emerse, non viene esclusa l’ipotesi di un evento accidentale, ma gli investigatori mantengono aperte più piste.

Rocca Priora, 38enne trovata morta in casa: l’autopsia e i primi accertamenti

L'autopsia, già disposta, sarà un passaggio determinante. Dovrà stabilire se il decesso sia collegato a un malore improvviso, a una caduta e al conseguente trauma cranico, oppure se vi siano segni compatibili con cause diverse. In casi come questo, l'esame medico-legale non si limita a indicare una causa generica: può chiarire tempi, dinamica delle lesioni e compatibilità con una caduta domestica, oltre a eventuali altri riscontri utili alle indagini.

Gli investigatori, intanto, stanno raccogliendo riscontri oggettivi: rilievi nell'appartamento, verifica di eventuali tracce, ricostruzione degli spostamenti e delle frequentazioni della serata. La prudenza è d'obbligo, anche perché una ferita alla testa può derivare da una semplice perdita di equilibrio, specie in presenza di alcol, ma può anche richiedere verifiche puntuali per escludere responsabilità di terzi.

Rocca Priora, 38enne trovata morta in casa: interrogati compagno e amico

Il compagno della vittima e l’amico che era con lui al momento del rientro sono stati ascoltati dagli inquirenti. Si tratta di un passaggio ordinario, utile a fissare orari, dettagli sulla serata, condizioni della donna al loro allontanamento e circostanze del ritrovamento. Da quanto si apprende, entrambi restano a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono le verifiche.

In questa fase, l’attenzione investigativa si concentra spesso su apparenti particolari: telefonate, messaggi, eventuali visite ricevute, rumori segnalati da vicini, immagini di telecamere in zona e ogni elemento che consenta di ricostruire una cronologia credibile e riscontrabile. È anche per questo che le prime ore sono decisive: servono a cristallizzare i dati prima che il tempo li renda meno leggibili.

Rocca Priora, 38enne trovata morta in casa: le ipotesi al vaglio

L’ipotesi dell’incidente resta sul tavolo: un malore, una caduta, un impatto violento con il pavimento o con un arredo possono spiegare una lesione compatibile con un trauma cranico. Tuttavia, proprio perché si parla di un decesso avvenuto in un contesto domestico e con una ferita evidente, gli investigatori non possono limitarsi a una sola ricostruzione. Il lavoro dei carabinieri mira a escludere punto per punto eventuali scenari diversi, a partire da un litigio degenerato o da un intervento esterno, fino ad arrivare a ipotesi che, col passare delle ore, possono essere rafforzate o archiviate in base ai riscontri.