Roccagorga, cerimonia in memoria dei fratellini Rossi bruciati vivi per rappresaglia tedesca

Due fratellini bruciati vivi per rappresaglia da parte dei soldati tedeschi. Si chiamavano Bartolomeo e Giovambattista Rossi, uccisi il 16 aprile 1944 a Roccagorga (Latina). A loro è dedicato un monumento, eretto nel 2009 nel luogo dell’assassinio, per testimoniare il cordoglio di un’intera comunità. Sabato16 aprile 2022 in occasione del 78 anniversario di questa atrocità, ha avuto luogo una cerimonia di commemorazione organizzata dall’amministrazione comunale.

Con l’assessore Anna Maria Polidoro, hanno partecipato la presidente dei Piccoli Comuni, Dott.ssa Lubiana Restaini, il consigliere Maurizio Fusco, i rappresentanti dell’associazione Anpi di Roccagorga con la presidente Aiello, i giovani dell’Atletica Lepina. L’architetto Piergiulio Cantarano ha letto per l’ occasione delle poesie sulla seconda guerra mondiale. L’appuntamento si è svolto presso il monumento dedicato ai due fratellini Bartolomeo e Giovambattista, in località Monte Sant’Angelo, frazione Prati. Lubiana Restaini

La storia di un atto brutale

Nella primavera del 1944, i soldati tedeschi sulle colline Lepine, oltre ai soliti rastrellamenti di uomini, cominciarono a far razzie anche di bestiame. Nel mese di aprile, due tedeschi capitarono sul monte Sant’Angelo percorrendo viottoli diversi. Un soldato incontrò il pastore Alfiero Rossi e gli impose, sotto minaccia armata, di portargli una pecora fino alla strada principale. Durante il tragitto, Alfiero punzecchiato continuamente con la canna del mitra, ebbe un gesto di istintiva ribellione verso il tedesco che lo sollecitava a camminare più in fretta; ne nacque una colluttazione furibonda durante la quale il militare rimase ucciso.

L’altro soldato, visto il ritardo del compagno d’armi, lanciò subito l’allarme. La rappresaglia fu spietata. I tedeschi si presentarono alla capanna di Alfiero che si era dato alla latitanza e bruciarono vivi i due fratellini Bartolomeo e Giovambattista. La madre degli sventurati fu rapata a zero e condotta in giro su una moto sidecar per essere umiliata.

L’episodio così crudele, destò grande rabbia e tristezza tra la comunità di Roccagorga che ne ebbe piena conoscenza soltanto qualche tempo dopo, quando il padre dei due fratellini si presentò in Comune a denunciare l’accaduto.

