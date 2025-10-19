Roccasecca, manifestazione contro la riapertura della discarica di Cerreto

Il Comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone, ha indetto per sabato 25 ottobre, alle ore 9, una manifestazione pubblica davanti alla discarica di Cerreto (Rm), in via Ortella. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roccasecca, protesta contro riapertura discarica Cerreto

L’iniziativa intende ribadire il “no” alla riapertura dell’impianto, già dismesso nel 2021 dopo anni di battaglie civili e giudiziarie. La chiamata riguarda cittadini, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di trasformare la protesta in una voce unitaria del territorio.

Sindaco di Cerreto: “far sentire la voce del territorio”

Il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, ha chiarito che la mobilitazione vuole affiancare agli strumenti legali e amministrativi anche la partecipazione diretta della comunità. «C’è bisogno – ha spiegato – di far sentire la voce di un intero territorio, in maniera pacifica e rispettosa delle regole, ma allo stesso tempo netta e decisa».

Le azioni legali in corso

Parallelamente alla manifestazione, prosegue la strada giudiziaria. Nei giorni scorsi il Tar di Latina ha fissato al 17 dicembre l'udienza di merito sulla richiesta di sospensiva presentata dal Comune, ritenendo che questa fosse la modalità più idonea per tutelare le istanze della parte ricorrente.

L’amministrazione ha inoltre inviato una diffida alla Regione Lazio, chiedendo di astenersi dall’adottare nuovi provvedimenti in attesa delle decisioni giudiziarie. Un ulteriore ricorso, relativo alla presenza di una via comunale interna al perimetro del sito, è attualmente all’esame del Tribunale di Cassino.

«Abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili dal punto di vista amministrativo e legale – ha sottolineato Sacco – e attendiamo gli esiti dei giudizi, che riteniamo fondamentali per garantire la tutela del territorio».

Sacco: “una battaglia che riguarda l’intero basso Lazio”

La discarica di Cerreto è stata per anni uno dei nodi più controversi della gestione dei rifiuti nel Lazio. La sua chiusura, avvenuta nel 2021, era stata salutata come una vittoria storica dalla popolazione locale. Riportare in attività l’impianto, spiegano i promotori della protesta, significherebbe ignorare i disagi e i problemi ambientali vissuti direttamente dalla comunità.

«Questa non è soltanto una questione tecnica o logistica legata alla localizzazione di un sito di smaltimento – ha dichiarato il sindaco – ma una battaglia che riguarda l’intero basso Lazio. Un territorio segnato dalla crisi industriale, dalla mancanza di infrastrutture e servizi, da un progressivo spopolamento, non può essere considerato soltanto come luogo per lavorare i rifiuti degli altri».

Il significato della protesta

L’iniziativa del 25 ottobre vuole rappresentare anche un momento di consapevolezza collettiva. I residenti di Roccasecca e dei comuni limitrofi rivendicano il diritto a uno sviluppo diverso, non legato a un modello che li identifica come area da sacrificare per lo smaltimento dei rifiuti regionali.

«Difendere la chiusura dell’impianto – ha concluso Sacco – significa difendere la dignità di un’intera comunità e contrastare la narrazione di un territorio destinato al declino. Abbiamo il dovere di continuare a lottare per un futuro fatto di investimenti, opportunità e rispetto per chi vive in questa parte del Lazio».

Un territorio in cerca di riscatto

Il dibattito attorno alla discarica di Cerreto si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che interessa il sud del Lazio. Negli ultimi anni la perdita di insediamenti industriali, la carenza di infrastrutture adeguate e l’insufficienza di servizi pubblici hanno contribuito a un progressivo impoverimento economico e sociale.

La protesta di Roccasecca non è quindi soltanto contro un impianto, ma esprime il desiderio di invertire una tendenza percepita come inevitabile. La manifestazione di sabato intende riaffermare che questo territorio non vuole essere sinonimo di marginalità, ma chiede attenzione, investimenti e politiche che guardino al futuro.