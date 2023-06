Roccella, ‘per tanto tempo presenza donne sottovalutata, va valorizzata’

(Adnkronos) – "Quella di oggi è un'iniziativa apprezzabile che dura da molto tempo, 21 anni. Per tanto tempo la presenza delle donne nelle scienze è stata sempre sottovalutata e trascurata. Le pari opportunità devono partire da una riscoperta della forza delle donne in tutti gli ambiti e nella storia. E quindi premiare le donne in questo ambito, nelle stem, rivalutarle e promuoverle è fondamentale per il futuro. Può essere un modo per stimolare la consapevolezza delle donne di sapere fare tutto, le materie scientifiche come tutto il resto". Così in un video messaggio la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, è intervenuta a 'For Women in Science' presso il Museo della Scienza di Milano —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

