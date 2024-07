Rogo Casal Lumbroso, poliziotti in terapia intensiva: “hanno rischiato la vita per salvare i residenti”

I due agenti hanno dovuto sottoporsi a diverse sedute in camera iperbarica per contrastare l’intossicazione da monossido di carbonio

Tre giorni fa, un devastante incendio ha colpito la zona di Casal Lumbroso a Roma, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e disperazione. Tra i feriti ci sono anche due poliziotti dell’Upgsp della Questura di Roma, che si sono distinti per il loro coraggio e il forte senso del dovere. Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), ha voluto rendere omaggio a questi agenti, evidenziando il loro eroismo.

Intervento degli agenti di Polizia

I due poliziotti si trovavano sul luogo quando hanno sentito delle urla provenienti da un edificio avvolto dalle fiamme e dal fumo nero. Senza esitare, hanno oltrepassato la coltre di fumo, mettendo a rischio la propria vita per salvare i residenti in pericolo. Tra le persone salvate, vi era un’anziana che, non riuscendo a camminare, sarebbe certamente morta se non fosse stato per l’intervento tempestivo degli agenti.

Dopo aver messo in sicurezza i residenti, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, i due poliziotti sono tornati alla loro auto per riprendere il servizio. Tuttavia, hanno iniziato a sentirsi male e hanno dovuto fermare una delle ambulanze di passaggio. Soccorsi con ossigeno, sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Condizioni dei poliziotti

Al Policlinico Umberto I, i due agenti hanno dovuto sottoporsi a diverse sedute in camera iperbarica per contrastare l’intossicazione da monossido di carbonio. Uno dei due poliziotti è stato ricoverato in terapia intensiva, segno della gravità della situazione. Fabio Conestà ha sottolineato come questo gesto eroico dimostri il forte senso del dovere che anima gli uomini e le donne della Polizia di Stato, pronti a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Riflessioni sull’accaduto

Il Mosap ha espresso la propria vicinanza ai colleghi feriti, augurando loro una pronta guarigione. Fabio Conestà ha inoltre auspicato che le gesta eroiche di questi poliziotti vengano riconosciute adeguatamente dai vertici della Polizia di Stato. “Un gesto che la dice lunga sul forte senso del dovere che spinge poliziotti e poliziotte a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri,” ha dichiarato Conestà, sottolineando l’importanza di riconoscere e valorizzare tali atti di coraggio.

L’incendio di Casal Lumbroso ha messo in luce non solo la vulnerabilità di fronte a calamità improvvise, ma anche la straordinaria dedizione e il coraggio delle forze dell’ordine. La loro prontezza di spirito e il sacrificio personale non solo hanno salvato vite, ma hanno anche ribadito l‘importanza della presenza di uomini e donne disposti a tutto per proteggere la comunità.