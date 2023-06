Roland Garros 2023, Djokovic batte Alcaraz e va in finale

(Adnkronos) – Novak Djokovic in finale al Roland Garros 2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L'iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina: i crampi lo condizionano e Djokovic ha la strada spianata verso la vittoria. Il fuoriclasse di Belgrado affronterà in finale il vincente della seconda semifinale tra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, e il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

